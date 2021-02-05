أيمن أشرف يكشف عن شرط وحيد لـ تخطي عقبه بايرن ميونخ

أعرب أيمن أشرف نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي عن سعادته بـ فوز الفريق أمام الدحيل القطري والتأهل لـ نصف نهائي كأس العالم للاندية في قطر
وأكد ايمن أشرف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن مواجهة بايرن ميونخ لن تكون سهلة على الاطلاق مشددا ان الامور ستكون مختلفة بشرط ان يتحلى الأهلي بالتركيز الشديد.
وأضاف أن بايرن ميونخ فريق عظيم وبطل أوروبا مشددا ان في حال تمكن الأهلي من الحفاظ على تركيزه أمام البايرن الأمور ستختلف ومن الممكن ان يحقق الفريق نتيجة جيدة.
نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على حساب الدحيل القطري، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بهدف دون رد سجله حسين الشحات بحلول الدقيقة 30 من زمن المباراة.
ويعد الفوز الذي حققه الأهلي هو الفوز الرابع في تاريخ مشاركاته بالبطولة، وهو ما منح بطل إفريقيا التاريخي المركز الخامس في ترتيب أكثر فرق العالم تحقيقًا للانتصارات في البطولة، ويحتاج الأهلي إلى فوز وحيد في النسخة الجارية ليصعد إلى المركز الثالث خلف ريال مدريد المتصدر للقائمة برصيد 10 انتصارات، وبرشلونة الإسباني الوصيف برصيد 7 انتصارات.