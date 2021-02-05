أيمن أشرف يكشف عن شرط وحيد لـ تخطي عقبه بايرن ميونخ

أعرب أيمن أشرف نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي عن سعادته بـ فوز الفريق أمام الدحيل القطري والتأهل لـ نصف نهائي كأس العالم للاندية في قطر





وأكد ايمن أشرف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن مواجهة بايرن ميونخ لن تكون سهلة على الاطلاق مشددا ان الامور ستكون مختلفة بشرط ان يتحلى الأهلي بالتركيز الشديد.





وأضاف أن بايرن ميونخ فريق عظيم وبطل أوروبا مشددا ان في حال تمكن الأهلي من الحفاظ على تركيزه أمام البايرن الأمور ستختلف ومن الممكن ان يحقق الفريق نتيجة جيدة.



