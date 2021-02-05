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فن

قصة اعتقال عزت العلايلي في محاولة اغتيال جمال عبد الناصر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:24 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
أعلن محمود العلايلي نجل الفنان القدير عزت العلايلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل جنازة والده الذي وافته المنية صباح اليوم. 

وكتب محمود عزت العلايلي، عبر فيسبوك: «توفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلي ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».

التحق عزت العلايلي، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، فقد كان عشقه للفن كبير ولكن عند تخرجه لم تكن الفرص متاحة بسهولة للاندماج في المجال الفني، وحتى يقترب أكثر من حلمه عمل معدا ببرامج التليفزيون.

وجاءت إليه الفرصة ليجني ثمرة تضحيته ووفائه للوعد الذي قطعه على نفسه وهو الوقوف مع إخوته لنهاية المشوار، فإذا به يسند إليه دور في فيلم ( رسالة من امراة مجهولة ) عام 1992، ولتكن هذه الفرصة هي بداية عهده بالفن فقد تألق وظهرت موهبة فنان واع مبدع دارس لفن الإخراج والتمثيل معا.

وكان للفنان عزت العلايلي، نشاطًا في مناهضة الاحتلال الإنجليزي في بداية حياته و شارك في الكفاح ضد الإنجليز بمدن القناة، وقت أن كان طالبا، و قام بتسجيل اسمه مع محامي للإنضمام للحركات المناهضة للاحتلال. 

وفي هذه الأثناء تم الإعتداء على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في حادث المنشية الشهير بالإسكندرية عام 1954، وعلى خلفية هذا الحادث تم اعتقال عدد كبير من المشتبه فيهم بمحاولة اغتيال "ناصر"، وقضى عزت العلايلي 21 يوما في المعتقل.
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