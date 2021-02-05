تمت في أقل من 20 يوما.. تفاصيل أسرع جوازة عند الخاطبة عبير حسن

كشفت عبير حسن ، أشهر خاطبة على السوشيال ميديا عن تفاصيل أسرع جوازة كانت سببًا فيها، والتي تمت في أقل من 20 يوم، وكان العريس مصري ويعمل طبيبًا بالمملكة العربية السعودية، والعروسة خريجة كلية لغات وترجمة وتبلغ من العمر 29 عامًا.





وأوضحت «عبير» في ندوة بموقع «صدى البلد» أن العريس تواصل معها ووجدت له عروس مناسبة طبقًا للمواصفات التي أرسلوها لها إلا اختلاف المكان، حيث كان العريس من الإسكندرية والعروس من القاهرة.





وأضافت عبير حسن أن الاثنين وافقا على رؤية بعضهما ونزل العريس مصر في إجازة لمدة 40 يوم، وأرسلت له رقم أهل العروس ورقمها، فتواصلوا وعرفوا كل التفاصيل، وأهلها وجدوه كويس جدًا في التعامل مع البنت، وهي مياله له.





وتابعت أشهر خاطبة على السوشيال ميديا أن العريس نزل إجازة يوم 1/10 وتم كتب الكتاب والفرح في يوم 20 /1، مشيرةً إلى أن قراءة الفاتحة كانت في يوم وكذلك الشبكة وأن الجوزاة كانت ناجحة وأنجب الزوجين الآن ويعيشان في سعادة.





وأكملت أن الكثير من الشباب والبنات يثقون فيها، ويتواصل معها الناس باستمرار، مؤكدة أنها تمارس الخاطبة منذ ما يزيد عن 20 عامًا بدون أي مقابل مما تسبب في ظهور منافسين لها يسرقون أرقامها وصورها ويتواصلون مع الناس مستغلين اسمها وصفحات مزورة.

رغم أنها لم تجد له عروس بكل المواصفات التي أرسلها إليها قبل زواجه منها. ونوهت أن أكثر شيء أسعدها هو زواج شخص عن طريقها ثم أرسل لها رسالة يخبرها بأنه يدعو لها من أمام الحرم ومرة أخرى في يوم جمعة بعد الصلاة







