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فن

فنان مثقف.. بشرى تنعى عزت العلايلي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:49 م
عزت العلايلي
عزت العلايلي
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مصطفى كرم

نعت الفنانة بشرى الفنان الكبير عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة

ونشرت بشرى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنان عزت العلايلي وعلقت عليها قائلة: "‬‏‪وداعا الفنان عزت العلايلى ...فنان مثقف  من طراز خاص جدا وخالص العزاء للدكتور محمود العلايلى وسائر افراد العائلة...وعزاء واجب للاسرة الفنية المصرية و العربية

..."

وكان  محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 

وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «توفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلي ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».

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