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فن

اللهم اغفر له.. أيتن عامر تنعى عزت العلايلى

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:50 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

نعت الفنانة ايتن عامر الفنان الكبير عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة

ونشرت ايتن عامر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنان عزت العلايلي وعلقت عليها قائلة ‬‏‪"‬‏‪الفنان العظيم #عزت العلايلي فى ذمة الله اللهم اغفر له و ارحمة

وكان  محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 

وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «ثوفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».

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