اعتقال مساعد بارز لزعيمة ميانمار أونج سان سوتشي

اعتقلت السلطات في ميانمار اليوم /الجمعة/ أحد المساعدين البارزين للزعيمة "أونج سان سوتشي"، وذلك عقب أيام من الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد.





ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن "كيي توي" المسئول في حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" قوله إنه تم اعتقال "وين هتين" العضو البارز بالحزب في منزل ابنته.. حيث قال هتين البالغ من العمر 79 عاما إنه اعتقل بتهمة التحريض على الفتنة والتي تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.





وكان الجيش في ميانمار قد أعلن يوم /الإثنين/ الماضي الاستيلاء على السلطة وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام.. وأعلن متحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اعتقال "أونج سان سوتشي" والرئيس "وين مينت" ومسئولين كبار آخرين في الحزب.





وجاء الانقلاب عقب انتصار ساحق للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر الماضي والتي اعترض الجيش على أن نتائجها وقال إنها مزورة.