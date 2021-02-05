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رياضة

ماركا: ميسي يملك مفتاح انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:39 م
صلاح ومبابي وأجويرو
صلاح ومبابي وأجويرو وميسي
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محمد السعيد
ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مستقبل الثلاثي محمد صلاح لاعب ليفربول وكيليان مبابي لاعب باريس سان وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، قد يتحدد بناء على قرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن مصيره مع برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن سوق الانتقالات الشتوية كان هادئا بسبب الأزمة الاقتصادية نتيجة تفشي فيروس كورونا، ولكن يتوقع الخبراء أن الميركاتو الصيفي سيكون أكثر سخونة".

وأضافت الصحيفة، أنه في حال قرر ميسي الرحيل إلى باريس سان جيرمان، فإن ذلك سيكون له تأثير الدومينو على سوق الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه على الرغم من امتلاك  نادي باريس سان جيرمان الكثير من الأموال إلا أنه لا يمكنه الجمع بين ميسي ونيمار ومبابي معا، بسبب قواعد اللعب النظيف".

وتابعت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان قد يتخلى عن مبابي، في ظل اقتراب نيمار من تجديد عقده مع النادي الفرنسي".

وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد أكثر الاندية اهتماما بضم مبابي، ولكن الملكي " الذي يعاني من أزمة مالية" قد يلجأ إلى التعاقد مع محمد صلاح من ليفربول نظرا لأن سعره سيكون أقل من مبابي".

واستطردت الصحيفة، أن ميسي قد ينتقل إلى مانشستر سيتي، ووقتها سيكون أجويرو لاعب السماوي قريبا من تعويضه في برشلونة.

وأكدت الصحيفة، أن أي قرار سوف يتخذه ميسي بشأن الانضمام إلى نادٍ آخر، سوف يلعب دورا في مستقبل العديد من النجوم في الأندية الآخرى.

يذكر أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
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