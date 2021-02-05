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سفينة "بيوتر مورغونوف" تصل لمقر الأسطول الشمالي في الجيش الروسي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:59 م
سفينة
سفينة
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شيرين عادل

استقبل الأسطول الشمالي الروسي سفينة الإنزال الكبيرة "بيوتر مورغونوف" التي وصلت إلى قاعدة تابعة لها وفي مدينة سيفيرومورسك في نهاية الأسبوع الماضي.

تنتمي سفينة الإنزال "بيوتر مورغونوف" إلى مشروع " 11711". وبدأ بناؤها في 11 يونيو عام 2015. وتخصص السفن الحربية التابعة لتلك الأسرة لنقل الأفراد والمعدات الحربية والإنزال البحري.


ويبلغ طولها 120 مترا، وعرضها 16.5 متر. وبمقدورها نقل 300 فرد مسلح أو 13 دبابة أو 35 عربة مدرعة (عربة المشاة القتالية).


وتزود السفينة بالمدافع الأوتوماتيكية السداسية المواسير عيار 30 ملم. ويمكن أن تحمل السفينة مروحيتين بحريتين من طراز "كا-29".


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