تعرف على تاريخ تصنيع أول سيارة من عملاق السيارات الألمانية BMW

تعتبر شركة بي إم دبليو من أكبر الشركات في صناعة السيارات بألمانيا، ومن أذكي الشركات في الخطط التسويقية لسياراتها.



وبدأت قصة تأسيس شركة بي إم دبليو منذ عام 1916، وعندما تم تأسيس الشركة كانت في البداية تقوم بصناعة محركات الطائرات، وأخذت شهرة واسعة واكتسبت سمعة حسنة.



ولكن بالنسبة لشعار السيارة فالكل يعرف بأنه يسمى بالمروحة والألوان التي في العلامة التجارية ومن المعروف أن مصممها هو كار راب مؤسس الشركة نفسه.



وقامت شركة بي إم دبليو بصناعة أول دراجة نارية لها في عام 1923، والتي تم بيع إحداها مؤخرا في مزاد بقيمة 163 ألف دولار، وأنتجت أول سيارة من إنتاجها فى عام 1928 وهى نسخة مرخصة من سيارة بريطانية.



وبعد فشل الشركة فى صناعة الطائرات اتجهت إلى صناعة السيارات وفي عام 1978 أصدرت شركة بي أم دبليو أول سيارة لها تسير على الطريق، وتسمى السيارة الخارقة، وفي عام 1984 قامت بي إم دبليو بتقديم أول محرك بـ 12 إسطوانة لها في سيارتها السيدان الشهيرة 750i.

