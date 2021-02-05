ندى بسيونى ناعية عزت العلايلي: سيظل باقيا بأعماله الخالدة وسيرته الطيبة... شاهد

نعت الفنانة ندى بسيونى، الفنان الكبير عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما.
ونشرت ندى بسيونى صورة للفنان الراحل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام , وعلقت قائلة: "رحم الله الفنان العظيم الخلوق #عزت_العلايلي سيظل باقي بأعماله الخالدة وسيرته الطيبة".
وكان محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.
وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «ثوفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».
عزت العلايلي شارك عام 1970 في بطولة فيلم الأرض مع المخرج يوسف شاهين، كأحد أهم أدواره، وشارك أيضا في بطولة فيلم الإختيار مع نفس المخرج عام 1971.
وخلال السبعينيات قدم عدد كبير من الأدوار المميزة في أفلام: على من نطلق الرصاص، زائر الفجر، السقا مات، اسكندرية ليه.