بمناسبة عيد الشرطة الــ 69.. أمن القاهرة تنظم احتفالية لأسر شهداء الشرطة

نظمت مديرية أمن القاهرة احتفاليات عدة لتكريم عدد من أسر الشهداء المقيمين بنطاق المحافظة.





جاء ذلك في ضوء الاحتفال بعيد الشرطة الــ 69، وتخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية التى ستظل رمزًا للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية وشاهدًا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة.





تم خلال الاحتفاليات تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية تقديرًا لما قدمه ذويهم من تضحيات فداءً لأمن الوطن.



