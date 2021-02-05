عميد هندسة عين شمس: وسط إجراءات احترازية مشددة بدء امتحانات الدراسات العليا

قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إنه وسط إجراءات احترازية مشددة ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد حفاظًا على الطلاب من انتشار العدوى بينهم الكلية تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية بداية من 20 فبراير عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي.

وأضاف عميد كلية الهندسة خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد"، أن الاختبارات بالكلية تنتهي في منتصف شهر مارس، على أن تستكمل الاختبارات العملية التي قد بدأت قبل قرار التأجيل وتبدأ الاختبارات النظرية.