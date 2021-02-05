ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد هندسة عين شمس: وسط إجراءات احترازية مشددة بدء امتحانات الدراسات العليا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:51 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إنه وسط إجراءات احترازية مشددة ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد حفاظًا على الطلاب من انتشار العدوى بينهم الكلية تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية  بداية من 20 فبراير عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي.
       
وأضاف عميد كلية الهندسة خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد"، أن الاختبارات بالكلية تنتهي في منتصف شهر مارس، على أن تستكمل الاختبارات العملية التي قد بدأت قبل قرار التأجيل  وتبدأ الاختبارات النظرية.

وأشار الدكتور ضياء خليل إلى أنه تم الإعلان عن جدول امتحانات الدراسات العليا الفصل الدراسى خريف 2020- فبراير.

رابط قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية  2021https://portal.eng.asu.edu.eg/ar/download?sid=
رابط الأقسام المدنية ( انشاءات - ري - اشغال ) https://portal.eng.asu.edu.eg/ar/download...
رابط أقسام العمارة ( عمارة - تخطيط ) 
رابط الأقسام الكهربائية ( قوى - اتصالات - حاسبات )
رابط الأقسام الميكانيكية ( انتاج - قوى - سيارات - ميكاترونيات ) 
رابط البرامج البينية ( مدن - طاقة ) 
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور ياسمين صبري بعضلات.. 5 نصائح للفتيات لـ ممارسة الرياضة الصحيحة

فستان يكشف مفاتنها.. ميريهان حسين تثير الجدل في أحدث ظهور لها

لمرضى الكوليسترول.. احرص على تناول البيض بهذه الكمية فقط