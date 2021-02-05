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توك شو

كان يستعد لتقديم أهلا يا بشوات.. أشرف زكي ينعى عزت العلايلي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:24 م
الراحل عزت العلايلى
الراحل عزت العلايلى
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أسامة علي
نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الراحل الفنان عزت العلايلي.

وقال "زكي" خلال مداخلة مع "إكسترا نيوز"، إن للفنان عزت العلايلى، أثرا فنيا كبيرا فى التليفزيون والمسرح والسينما والإذاعة.

وكشف نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان عزت العلايلى كان يستعد قبل رحيله لإعادة تقديم "أهلا يا بشوات" مع الفنان القدير حسين فهمى.

وأشار الدكتور أشرف زكى إلى أن الفنان عزت العلايلي كان يتمتع بصحة جيدة، وتواصل معه تليفونيا أول أمس، إضافة إلى متابعته مباراة الأهلى بالأمس.

وأكد أشرف زكي أن الراحل عزت العلايلى كان رجلا وطنيا لم يخش في الحق لومة لائم.
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