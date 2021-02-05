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محافظات

على قفل وقماش.. حملة لتنظيف المقابر تكشف كوارث من الأعمال السفلية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:54 م
تنظيف المقابر
تنظيف المقابر
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محمد عبدالحليم

تمكنت  مجموعة من الشبان  المتطوعون  لتنظيف المقابر من الأسحار السفلية  والأعمال بمحافظة بنى سويف من العثور داخل مقابر قرية بيلفيا التابعة لمركز بنى سويف بمشاركة مجموعة من أهالى وشباب القرية.

وعثر المشاركون فى الحملة على مجموعة من الأسحار السفلية أعلى المقابر وفى محيطها تخطت العشر أسحار فيما لم ينته أفراد المبادرة من تنظيف كافة المقابر بالقرية .
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وشملت الأسحار التى تم استخراجها  سحران بالربط على قفل مع قماش "أتر" ، وسحر معلق على شجرة بالجلب والتهييج، وسحر بالمرض على قماش أتر.

وأكد محمد جابر  أحد الشباب المشارك فى المبادرة " لصدي البلد " أن المبادرة وجدت استحسانا وقبولا كبيرا من قبل أهالى قرى ومدن محافظة بنى سويف

مشيرا إلى أن المبادرة تتلقي اتصالات يومية للمشاركة فى تطهير وتنظيف المقابر داخل كافة قرى ومدن محافظة بنى سويف.

يذكر أن مجموعة  شباب وهم محمد جابروأحمد عبد التواب هاشم وعمرو سعد الصياد وأشرف طه وطارق المصرى وهشام فرحات من محافظة بنى سويف كونا فريقا للعمل لتنظيف المقابر بعد الشكاوى المتعددة من وجود أعمال سفلية وأسحار داخل تلك المقابر.

ونظم الشباب الست  حملات مستمرة داخل مقابر قرى ومركز بنى سويف لتطهير تلك المقابر من الأعمال والأسحار دون الحصول على أى مقابل مدي من الجماهير .


على قفل وقماش.. حملة لتنظيف المقابر تكشف كوارث من الأعمال السفلية
على قفل وقماش.. حملة لتنظيف المقابر تكشف كوارث من الأعمال السفلية
على قفل وقماش.. حملة لتنظيف المقابر تكشف كوارث من الأعمال السفلية
على قفل وقماش.. حملة لتنظيف المقابر تكشف كوارث من الأعمال السفلية
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