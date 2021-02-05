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أخبار العالم

قفزة في وفيات فيروس كورونا بـ لبنان

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:18 م
لبنان يسجل 98 وفاة
لبنان يسجل 98 وفاة جديدة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
سجلت السلطات الصحية في لبنان، قفزة في وفيات فيروس كورونا "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 98 حالة وفاة جديدة، خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 3495 حالة.

وسجل لبنان 3071 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة  إلى 315340 حالة.

وأعلنت الوزارة يوم أمس، 82 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، قبل أن تسجل اليوم 98 حالة جديدة في على نسبة وفيات منذ انتشار الوباء على الأراضي اللبنانية.

من جهته، أفاد وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، بأن كافة القطاعات داخل البلاد ستفتح تدريجيًا خلال 4 مراحل، مشيرا الي أن كل مرحلة ستمتد إلى أسبوعين.
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