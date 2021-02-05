ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل موقعة الاثنين مع الأهلي .. ليفاندوفسكي يهدر ركلة جزاء في البوندسليجا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:33 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أضاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، ضربة جزاء في المباراة التي تجمع فريقه بهيرتا برلين في الجولة العشرين لبطولة الدوري الألماني.

وسنحت لبايرن ميونخ ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة، سددها روبرت ليفاندوفسكي، لكن حارس مرمي هيرتا برلين تصدي لها

وأعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة هيرتا برلين، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي:

في حراسة المرمي: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافارد - ديفيد ألابا- نيكولاه زوله - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: يوسوا كيميتش - توماس مولر - سيرجي جنابري - كينجسلي كومان - ليروي ساني

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

وتعد تلك المباراة هي الأخيرة لبايرن ميونخ قبل السفر لقطر للمشاركة في كأس العالم للأندية ومواجهة النادي الأهلي في نصف النهائي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونخ أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

تشكيل بايرن ميونخ أمام فولفسبورج في الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يقسو على ماينز 5 – 2 ويعتلي صدارة ترتيب الدوري الألماني

تشكيل بايرن ميونخ أمام بوروسيا مونشجلادباخ في الدوري الألماني

الشوط الأول .. بايرن ميونخ يتعادل مع بروسيا مونشجلادباخ 2-2 في البوندسليجا

مع اقتراب مونديال الأندية.. بايرن ميونخ يخسر من مونشجلادباخ في الدوري الألماني

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من ألمانيا بعد طرد روسيا عددا من الدبلوماسيين الأوروبيين

ماركا: ميسي يملك مفتاح انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

إثيوبيا تعلن عن تطور جديد في بناء سد النهضة.. وقرار عاجل بشأن عملية الملء

نوير قبل مواجهة الأهلي: نعرف جميع اللاعبين وطريقة تسجيلهم للأهداف

تحدى السن.. رشوان توفيق يصر على حضور جنازة عزت العلايلي.. صور

وارد حدوث تقلبات.. الأرصاد الجوية تكشف طقس الأيام المقبلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها المانجو.. 5 فواكه غنية بالألياف تخلصك من الوزن الزائد

مقارنة بين وحوش الصحراء تويوتا فورتشنر وجيب جراند شيروكي.. صور

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف علاجا للسرطان يحارب كورونا.. مخاطر استنشاق بخار المياه على الأطفال