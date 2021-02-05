قبل موقعة الاثنين مع الأهلي .. ليفاندوفسكي يهدر ركلة جزاء في البوندسليجا

أضاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، ضربة جزاء في المباراة التي تجمع فريقه بهيرتا برلين في الجولة العشرين لبطولة الدوري الألماني.





وسنحت لبايرن ميونخ ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة، سددها روبرت ليفاندوفسكي، لكن حارس مرمي هيرتا برلين تصدي لها





وأعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة هيرتا برلين، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم.





وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي:





في حراسة المرمي: مانويل نوير





خط الدفاع: بنجامين بافارد - ديفيد ألابا- نيكولاه زوله - لوكاس هيرنانديز





خط الوسط: يوسوا كيميتش - توماس مولر - سيرجي جنابري - كينجسلي كومان - ليروي ساني





خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي





وتعد تلك المباراة هي الأخيرة لبايرن ميونخ قبل السفر لقطر للمشاركة في كأس العالم للأندية ومواجهة النادي الأهلي في نصف النهائي.