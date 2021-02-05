مؤسسة سياسية.. نتنياهو يوجه اتهامات للجنائية الدولية بعد قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبت على الأراضي الفلسطينية.





وقال نتنياهو في سلسلة تغريدات على تويتر "أثبتت المحكمة اليوم مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية".





وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "تتجاهل المحكمة جرائم الحرب الحقيقية وبدلا من ذلك هي تلاحق دولة إسرائيل.. وهي دولة ذات نظام ديمقراطي قوي، تقدس حكم القانون وليست عضوا في المحكمة".





وتابع نتنياهو "في قرارها هذا نالت المحكمة من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب ولعبت لصالح جهات تقوض الجهود الرامية إلى توسيع دائرة السلام".





واختتم قائلا "سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية".





جاء ذلك بعد تأكيد المحكمة الجنائية الدولية أن المدعية العامة للمحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية‎.





ويمهد قرار المحكمة الجنائية الدولية الطريق للتحقيق بمزاعم ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، بحسب وكالة "رويترز".





وقال قضاة الجنائية الدولية إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.



