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حوادث

حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة والقليوبية

السبت 06/فبراير/2021 - 03:03 ص
صدى البلد
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رامي المهدي
قررت النيابة العامه حبس شخصين ٤ ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة والقليوبية.

أظهرت التحقيقات ان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام تابعت نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم .

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن (القاهرة – القليوبية) تم إستهدافهم وأمكن ضبط 5 إسطوانة لمخدر الهيروين وكمية لذات المخدر– عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول - مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان) بحوزة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة. 

كما تم ضبط (7 إسطوانات لمخدر الهيروين وكمية لذات المخدر– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان) بحوزة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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