ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سيول وبرد وانعدام الرؤية.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس السبت

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:29 م
امطار في السعودية
امطار في السعودية - ارشيفي
Advertisements
محمود نوفل
أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، وشملت الرياض والقصيم ومكة المكرمة والباحة.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن منطقة الرياض من المتوقع أن تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، تشمل الدوادمي، وأمطارًا رعدية وتدنيًا للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية على الخرج والدرعية والزلفي والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وحريملاء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.

وفيما يتعلق بمنطقة القصيم، ذكر المركز أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وتساقطًا للبرد وسيولًا وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والمذنب والشماسية والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الِـ 04.00 من صباح السبت.

كما حذر المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ميسان وأضم، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح السبت.

وتشهد الباحة استمرار أمطار رعدية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى السادسة من صباح السبت.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طقس السعودية.. أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة

أمطار رعدية وضباب.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية إلى هذه المناطق

أمطار ورياح وضباب.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية لسكان هذه المناطق

تحذير طويل الأجل.. الأرصاد السعودية تعلن تطورات حالة الطقس اليوم

أمطار ورياح وضباب.. تنبيه عاجل من الأرصاد السعودية للمواطنين

سوء الأحوال الجوية السبب .. تحذير عاجل لـ الدفاع المدني السعودي

ترشيحاتنا

خاص.. محامي أشيمبونج: شرط وحيد لحل أزمة المليون و200 ألف دولار مع الزمالك وديا

مستوردة من دولة عربية.. الزراعيين تكشف قصة الطماطم المغشوشة فى مصر

المعاشات وفواتير الكهرباء أبرزها.. مفاجأت الحكومة للمواطنين أمام البرلمان في الأسبوع الثالث من المواجهة

بعد ظهور إصابات جديدة به.. هل دق فيروس نيباه ناقوس الخطر لجائحة جديدة؟

تحذير عاجل من السفارة القطرية في الكويت لمواطنيها

صدمة مأساوية.. وفاة فتاة ووالدتها بفارق 20 دقيقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد لتناول عيش الغراب

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل حلوى البروفيترول

بأحمر شفاه فاقع.. نسرين أمين تثير الجدل بهذه الإطلالة