سيول وبرد وانعدام الرؤية.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس السبت

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، وشملت الرياض والقصيم ومكة المكرمة والباحة.





وأشار مركز الأرصاد إلى أن منطقة الرياض من المتوقع أن تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، تشمل الدوادمي، وأمطارًا رعدية وتدنيًا للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية على الخرج والدرعية والزلفي والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وحريملاء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.





وفيما يتعلق بمنطقة القصيم، ذكر المركز أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وتساقطًا للبرد وسيولًا وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والمذنب والشماسية والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الِـ 04.00 من صباح السبت.





كما حذر المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ميسان وأضم، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح السبت.



