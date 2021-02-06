شيماء سيف تكشف كواليس دورها في في بيتنا روبوت

كشفت الفنانة شيماء سيف، كواليس مشاركتها في المسلسل العربي في بيتنا ريبو، مؤكده أنها تسعي دائما لتقديم أعمال تنال إعجاب الجمهور.





وأضافت سيف، في لقائها مع الاعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة "cbc"، مساء أمس الجمعة، أن هذا العمل تطلب مني مجهود كبير في التحضيرات لملابس الريبوت، مستدركة أنه :"اللوك في الأول كان شبه خيرية أحمد، و الروبوت زومبا كانت ببروكة شعر قصير، وده خلاني أحرجت أكمل المسلسل قرعة".





وتابعت الفنانه أنه لبس البروكة القرعة كان صعب جدا وكان اللوك بياخد وقت كبير جدا وكان الافضل والأسهل الباروكة، مشيرة إلى أنها سعيدة بالنجاح الذي حققه العمل.



