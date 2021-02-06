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توك شو

لذيذ هيخلف.. صدمة مني الشاذلي من نهاية مسلسل في بيتنا روبوت

السبت 06/فبراير/2021 - 02:39 ص
صدى البلد
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عادل نصار
مازحت الاعلامية مني الشاذلي، فريق عمل مسلسل في بيتنا روبوت، مؤكدة أن الجميع يرىد ان يعرف ما سيحدث في الحلقات القادمة. 

ورد عمرو وهبه، الذي جسد دور شخصية لذيذ، في لقائها مع الاعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة "cbc"، مساء أمس الجمعة، قائلا :"مش هينفع احرق المسلسل" لترد عليه الشاذلي، :"اوعي تقول ان لذيذ هيخلف"، ليدخل الجميع في نوبة ضحك. 

فيما اعربت الفنانة شيماء سيف، عن فرحتها بالنجاح الذي حققه مسلسل في بيتنا روبوت، والذي جسده فيه شخصية انسان الي يدعي زومبا، مؤكده أنها تم الاستعانه بصوت غير صوتها في العمل. 


وأضافت سيف، أن المقيمين على العمل وجدوا أنه من الأفضل أن يتم الاستعانه بصوت مختلف عن صوتي، مستدركة أنه :"تم حذف صوتي من السلسل تمامًا و كان معهم حق، فأنا صوتي مضحك ولن يقتنع أحد أن هذا صوت روبوت" ". 
وتابعت شيماء سيف، أنه لم أفكر للحظة في الأمر لأني وجدته يفكر بطريقة سليمة، وكان صوتي حقيقي في الاستوديو وتم تركيب الصوت بنفس الطريقة. 


وأضافت سيف، أن هذا العمل تطلب مني مجهود كبير في التحضيرات لملابس الريبوت، مستدركة أنه :"اللوك في الأول كان شبه خيرية أحمد، و الروبوت زومبا كانت ببروكة شعر قصير، وده خلاني أحرجت أكمل المسلسل قرعة". 
وتابعت الفنانه أنه لبس البروكة القرعة كان صعب جدا وكان اللوك بياخد وقت كبير جدا وكان الافضل والأسهل الباروكة، مشيرة إلى أنها سعيدة بالنجاح الذي حققه العمل. 

ومازحت الفنانة شيماء سيف، أصحاب الصلع، قائلة :"وأحب أوجه رسالة للناس الصلع مش هقول القرع هو الجو بيبقى ساقعة الصراحة أوي".
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