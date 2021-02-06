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رياضة

الإسماعيلي بعد تصريحات الشامي: حظر إعلامي على اللاعبين وغرامات للمخالفين

السبت 06/فبراير/2021 - 07:15 ص
النادي الإسماعيلي
النادي الإسماعيلي
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نانسي القاضي
أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن هناك لائحة  تحظر على  اللاعبين  اجراء حوارات لاي وسيله اعلاميه الا باذن مسبق من النادي وهناك عقوبات ماليه يتم تنفيذها وما حدث من حوار لاي لاعب لاي وسيله اعلاميه بدون اذن سيتم تطبيق اللائحه عليه.

وجاء ذلك بعد تصريحات محمد الشامي، عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" 

وكان  محمد الشامي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي قد اعتذر ، للجمهور بسبب تصريحاته الاخيرة في احد القنوات الفضائية منذ قليل.

وقال "الشامي" في تصريح خاص لموقع صدى البلد : كانت تصريحات في سياق الهزار والضحك خلال المباركة لزميلي عبدالرحمن مجدي في حفل زفافه، حول طلب العروسة بإنتقال زوجها  للعب للنادي الأهلي.


وان تلك التصريحات عن حاله منذ ثلاث سنوات وليس في الوقت الحالي قائلًا: السؤال عن الفترة السابقة في حال إختياري بين الأهلي والزمالك كنت أختار الأهلي لأنني تعرضت للظلم في الزمالك .

واضاف الشامي، أطالب الجميع  بمساندة الإسماعيلي للعبور من تلك الفترة الصعبة ، دون الانتقاد أو التركيز في بعض السلبيات.

ويستأنف  الاسماعيلي اليوم تدريباته استعدادًا   لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري 


و نفى عبدالرحمن مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، التصريحات الأخيرة لزميله محمد الشامي، حول طلب زوجته اللعب للنادي الأهلي.

ونشر "مجدي" عبر صفحته الشخصية، قائلًا :- مع احترامي لزميلي محمد الشامي لكن لا يدار أي حديث بينه وبيني وبين زوجتي بخصوص انتقالي للنادي الأهلي أو غيره ولكم من الممكن أن يكون هذا الكلام منه على سليل الهزار مش أكتر.

ومع كامل إحترامي وتقديري لجمهور النادي الاسماعيلي العريق ومجلس الادارة
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