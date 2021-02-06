الإسماعيلي بعد تصريحات الشامي: حظر إعلامي على اللاعبين وغرامات للمخالفين

أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن هناك لائحة تحظر على اللاعبين اجراء حوارات لاي وسيله اعلاميه الا باذن مسبق من النادي وهناك عقوبات ماليه يتم تنفيذها وما حدث من حوار لاي لاعب لاي وسيله اعلاميه بدون اذن سيتم تطبيق اللائحه عليه.
وجاء ذلك بعد تصريحات محمد الشامي، عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"
وكان محمد الشامي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي قد اعتذر ، للجمهور بسبب تصريحاته الاخيرة في احد القنوات الفضائية منذ قليل.
وقال "الشامي" في تصريح خاص لموقع صدى البلد : كانت تصريحات في سياق الهزار والضحك خلال المباركة لزميلي عبدالرحمن مجدي في حفل زفافه، حول طلب العروسة بإنتقال زوجها للعب للنادي الأهلي.
وان تلك التصريحات عن حاله منذ ثلاث سنوات وليس في الوقت الحالي قائلًا: السؤال عن الفترة السابقة في حال إختياري بين الأهلي والزمالك كنت أختار الأهلي لأنني تعرضت للظلم في الزمالك .
واضاف الشامي، أطالب الجميع بمساندة الإسماعيلي للعبور من تلك الفترة الصعبة ، دون الانتقاد أو التركيز في بعض السلبيات.
ويستأنف الاسماعيلي اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري
و نفى عبدالرحمن مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، التصريحات الأخيرة لزميله محمد الشامي، حول طلب زوجته اللعب للنادي الأهلي.
ونشر "مجدي" عبر صفحته الشخصية، قائلًا :- مع احترامي لزميلي محمد الشامي لكن لا يدار أي حديث بينه وبيني وبين زوجتي بخصوص انتقالي للنادي الأهلي أو غيره ولكم من الممكن أن يكون هذا الكلام منه على سليل الهزار مش أكتر.
ومع كامل إحترامي وتقديري لجمهور النادي الاسماعيلي العريق ومجلس الادارة