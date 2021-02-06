زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جنوب شرق إيران

ضرب زلزال بقوة 4,7 درجة على مقياس ريختر، اليوم /السبت/، محافظة كرمان جنوب شرق إيران.





وأفاد مركز رصد الزلازل بالمؤسسة الجيوفيزيائية التابعة لجامعة طهران - حسب ما نقلته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية - بأن الزلزال وقع فجر اليوم على عمق 12 كم من سطح الأرض، وكان مركزه عند التقاء خطي الطول الشرقي 56.73 والعرض الشمالي 31.45 درجة.





وأشارت الوكالة إلى أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار جراء الزلزال.



