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تعليم

افتتاح مشروع تدريب وتأهيل الكوادر الإدارية بجامعة عين شمس

السبت 06/فبراير/2021 - 12:43 م
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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باسنتي ناجي
افتتح الدكتور ايمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث اليوم مشروع تدريب وتأهيل الكوادر الإدارية بالجامعة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتأهيل الكوادر الإدارية وإيمانا من القيادة العليا بالجامعة بأهمية تنمية قدرات ومهارات السادة الإداريين بالجامعة لتحقيق مبادئ الجودة الشاملة ولتقديم كافة الخدمات بمعايير دولية معترف بها.


وتم تكليف مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس بوضع تصور عن المشروع وذلك بعد دراسة الاحتياجات التدريبية الفعلية للسادة الإداريين واليوم بدأ تنفيذ المشروع  بالبرنامج التدريبي Etiquette and Protocol الذي تم عقده بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية المصرية للسادة رؤساء ومديري المكاتب الرئيسية بجامعة عين شمس.

يأتي هذا التدريب بداية لسلسلة البرامج التدريبية التي سينظمها مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس ضمن المشروع بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية، علي خلفية البروتوكول الموقع بين جامعة عين شمس و معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية

وقام لفيف من السفراء بإلقاء الندوات المختلفة عن جميع المواضيع المتعلقة بالإتيكيت والبروتوكول؛ منهم معالي السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق، معالي السفيرة نهاد سيف اليزل ، معالي السفير محمد انيس وأخيرا معالي السفير قدري عبدالمطلب 
 
وتطرقت الندوات إلى مواضيع شتي؛ مثل مراسم الاتيكيت في الدبلوماسية؛ الاتيكيت أسلوب حياة؛ فن الحديث والتواصل مع الآخر وقواعد الزي والمظهر.  

ودارت جميع الندوات على مدار اليوم في شكل تفاعلي بين معالي السفراء والسادة الإداريين من الحضور.
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