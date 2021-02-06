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فن

رسميا.. درة بطلة بين السما والأرض مع هاني سلامة

السبت 06/فبراير/2021 - 01:02 م
درة
درة
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سعيد فراج - محمد نحلة
وقعت النجمة درة بطولة مسلسل " بين السماء والأرض" لتتشارك بطولته مع النجم هاني سلامة. المسلسل سيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم وهو مكون من 15 حلقة فقط. 

ومأخوذ عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ وسيناريو وحوار اسلام حافظ ومن إخراج ماندو العدل

ومن إنتاج سينرجي ويشارك هاني ودرة في  البطولة مجموعة كبيرة من النجوم  منهم احمد بدير وسوسن بدر ويسرا اللوزي ونجلاء بدر ومحمد لطفي ومحمد ثروت.

وتؤدي درة في المسلسل شخصية علا وهي زوجة هاني سلامة وتتكتم درة باقي التفاصيل .

العمل هو البطولة  الثالث بين درة وهاني بعد عملين ناجحين هما  فيلم "الاولة في الغرام"  ومسلسل "نصيبي وقسمتك".

وهو التعامل الثاني لدرة مع المخرج ماندو العدل بعد مسلسل "الخروج" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

المسلسل يعتبر استمرار لخطة شركة سينرجي في الجمع بين النجوم في عمل واحد وخصوصا أن كل منهما قدم البطولة المطلقة في أعمال سابقة.

الجدير بالذكر أن درة كانت قد اعتذرت عن مسلسلها " انتقام سري" والذي كان من المفترض أن يكون اولى بطولاتها الرمضانية المطلقة لارتباطها بفيلم الكاهن وعدم قدرتها على الجمع بين الفيلم وعمل 30 حلقة.

 ولكنها وافقت على " بين السماء والأرض" لانه 15 حلقة ولكونه يعيد عصر البطولات الجماعية بين النجوم.
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