نائب التنسيقية: غرامة 4 آلاف يورو ستحرم فريق الشرقية للهوكي من بطولة أفريقيا





تقدّم النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببيان عاجل للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب بشأن الغرامة المُوقعة على نادي الشرقية الرياضي.





واكد النائب في بيانه ، استنادًا الى حكم المادة ١٣٤ من الدستور المصري؛ والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ أرجو الموافقة على إدلائي ببيان عاجل بشأن قرار مجلس ادارة الاتحاد الافريقي للهوكي بخصوص عدم سداد الغرامة الموقعة على نادي الشرقية الرياضي.





وأكد انه بسبب القرار لن يكون نادي الشرقية مؤهل للمشاركة في بطولة افريقيا للأندية القادمة النسخة ٢٣ للسيدات والنسخة ٣٢ رجال كما انه في حالة عدم سداد الغرامة المالية والبالغ قيمتها ٤٠٠٠ يورو لن يكون النادي مؤهل للمشاركة في بطولة افريقيا للنسخة ٢٤ سيدات والنسخة ٣٣ رجال.



