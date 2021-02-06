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رياضة

الكاف يسمح لـ أحمد أحمد دخول انتخابات الرئاسة في مارس.. مستند

السبت 06/فبراير/2021 - 01:45 م
أحمد أحمد
أحمد أحمد
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يسري غازي
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف السماح بشكل رسمي لرئيسه السابق أحمد احمد بخوض انتخابات الرئاسة المقرر إقامتها فى شهر مارس القادم بالمغرب.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فى وقت سابق منع التصريحات الإعلامية الصادرة من قبل الاتحادات الأهلية بشأن انتخابات الكاف المقرر إقامتها 12 مارس المقبل فى المغرب .

وأرسل الكاف خطابا رسميا إلى كافة الاتحادات الأهلية التابعة له مطالبا بمنع الحديث عن دعم أى مرشح عبر وسائل الإعلام حتى موعد إقامة الانتخابات فى شهر مارس المقبل .

وكانت محكمة التحكيم الرياضية الدولية، قررت تجميد العقوبات الموقعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم على الملغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق.

وقرر الفيفا في شهر نوفمبر الماضي إبعاد أحمد أحمد من رئاسة الكاف، وإيقافه عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة 5 سنوات، بسبب شبهة فساد متمثلة في حصوله على بعض الهدايا ورحلات عمرة، كما تم منعه من الترشح في انتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقي المقبلة.

وأعلنت المحكمة الرياضية ، تجميد العقوبات الموقعة من الفيفا على أحمد أحمد، وإعادته لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كحكم مؤقت قبل النظر في استئنافه العاجل يوم 2 مارس المقبل، لإصدار حكم نهائي في قضيته.

وشددت المحكمة الرياضية الدولية أن أحمد أحمد تضرر ضررًا لا يمكن تعويضه بإبعاده عن رئاسة الكاف، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تجميد العقوبة لا يعني بأنه برئ من التهم المنسوبة إليه، وإنما سيتم النظر فيها يوم 2 مارس المقبل، ولم يتم ذكر ما إذا كان مسموحًا له الترشح في انتخابات الاتحاد المقبلة أم لا.

وتقام انتخابات رئاسة الكاف المقبلة يوم 12 مارس في المغرب بين 4 مرشحين وهم جاك أنوما من ساحل العاج وباتريس موتسيبي من جنوب إفريقيا وأوجوستين سنجور من السنغور وأحمد يحيى من موريتانيا.
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