سعة 11 ألف لتر.. خزان أكسجين لمصابى فيروس كورونا بمستشفى أسوان التخصصى.. شاهد

قامت مستشفى أسوان التخصصى المخصصة للعزل الصحى للمصابين بفيروس كورونا بتوفير خزان أكسجين بسعة 11 ألف لتر مكعب من أجل تقديم كافة سبل الحماية والأمان للمرضى واحتياجاتهم من الأكسجين.





وأكدت إدارة المستشفى فى بيان صحفى لها على أنه يتم تشغيل وحدة الغازات الطبية بواسطة الخزان الجديد من أجل حياة صحية آمنة، لتوفير كل سبل الحماية والأمان للمرضى وخاصة فى ظل استقبال المستشفى للمرضى المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".









وأوضحت إدارة مستشفى أسوان التخصصى بأن توفير خزان الأكسجين لازم لتشغيل وحدة الغازات الطبية حيث يعتمد تصميم شبكة الغازات بالمستشفى على الكود الفرنسى هو أن يغذى مصدر واحد فقط وهو خزان الأكسجين "المصدر الرئيسى"، على أن يكون مولد الأكسجين "مصدر احتياطى" وأسطوانات الأكسجين "مصدر طوارئ".





وأشارت المستشفى إلى أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة من إدارة مستشفى أسوان التخصصي، برئاسة الدكتور أشرف حسين حماد مدير مستشفى العزل الصحى بالصداقة لسباق الزمن بل تخطيه وبمعدلات قياسية لتخطى الصعوبات والعقبات من أجل تحقيق أفضل سبل الراحة للمرضى.





هذا وتواصل أجهزة المحافظة جهودها المستمرة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى في كافة قطاعات العمل وفى هذا الصدد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية لتنفيذ الخطة العامة للطرق الداخلية والتى وصلت نسبة التنفيذ بها حتى الآن إلى 45 % بإجمالى أطوال 39 كم للطرق الداخلية والرئيسية بإعتمادات 68 مليون جنيه .





وأقرأ أيضًا:صرح بذلك المهندس محمد فتحى مدير عام الطرق بالمحافظة والذى أكد على أنه جارى العمل في مشروع تطوير طريق خان أسوان بالمدخل الشمالى للمدينة بطول 1 كم وعرض 18 متر بإتجاهين وبتكلفة 6 مليون حيث سيساهم هذا الطريق الحيوى في ربط شمال المدينة بشرقها وغربها ، كما سيتم إنشاء ساحة إنتظار للسيارات على مساحة 500 م2 فى الجزء الشمالى لمحلات وبازرات خان أسوان لمنع أى وقوف عشوائى مخالف مع تسهيل الحركة المرورية لمنطقة شمال المدينة ، بجانب تخفيف التكدس والتزحام بهذه المنطقة وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء العديد من ساحات الإنتظار للسيارات لإستيعاب الكثافة المستقبلية من حركة المركبات .