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محافظات

عدم استقرار في الأحوال الجوية بأسوان وانخفاض درجات الحرارة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:32 م
عدم استقرار في الأحوال
عدم استقرار في الأحوال الجوية بأسوان وانخفاض درجات الحرارة
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شاذلي عبد الفتاح
تشهد العديد من أنحاء مدن ومراكز محافظة أسوان حالة من تقلب الأحوال الجوية وعدم استقرار فى الطقس دون سقوط لأى أمطار،  فيما عدا وجود بعض التجمعات للسحب وإنخفاض فى درجات الحرارة، حيث سجلت الدرجة العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة.

 
وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت قائدى المركبات على الطريق الصحراوية بتوخى الحذر بالتزامن مع شدة الريح وظهور شبورة ترابية فى أنحاء متفرقة، وكذلك تحذير قائدى المراكب الشراعية واللنشات النيلية بتوخى الحذر وتجنب الملاحة فى مجرى النيل بالتزامن مع سرعة الرياح.



هذا وكانت قد قامت الأجهزة المعنية بأسوان برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تقلبات الطقس وذلك بهدف تحقيق التفاعل السريع مع أي تداعيات لسقوط أمطار أو سيول.

ويجري تنفيذ ذلك من خلال عمل غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وتتضمن الاستعدادات المختلفة داخل مختلف المراكز والمدن تجهيز معدات التدخل السريع للتعامل مع أي طوارئ محتملة، واستعداد جميع الجهات المختصة لمواجهة أي أحداث طبقًا للخطط الموضوعة لمواجهة الأزمات ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.

فيما كان قد تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات المعنية في وقت سابق بالمرور على جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها، ومراجعة جاهزية جميع المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومعدات التدخل السريع ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.
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