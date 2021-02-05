أوقاف أسوان تواصل سلسلة افتتاح المساجد بمدن ومراكز المحافظة.. شاهد

تواصل الأجهزة المعنية بمديرية الأوقاف في أسوان جهودها لاستكمال سلسلة الافتتاحات الخاصة بإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد المساجد بمختلف القرى والمراكز والمدن بدائرة المحافظة .





وفى هذا الإطار أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام اللواء حازم عزت اليوم الجمعة بافتتاح أعمال إحلال وتجديد مسجد الجزيرة بقرية أبريم بمركز نصر النوبة والذى يقع على مساحة 400 م2 وبتكلفة 1،7 مليون جنيه بالجهود الذاتية.





وكان ألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بعنوان " حديث القرآن عن الفساد والبغاة في الأرض".





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وقال الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأن إفتتاح مسجد الجزيرة يأتي ضمن إفتتاحات وزاره الأوقاف على مستوى المحافظات بهدف التوسع وأعمار بيوت الله حيث وصل عدد المساجد التي تم أفتتاحها علي مستوي محافظة أسوان لـ23 مسجدًا على مدار 3 أشهر .





وأوضح محمد عزت بأنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه واللواء أشرف عطية جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة في ظل تكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية ، مع الإستمرار فى الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا .





هذا وكان قد قام فريق التوعية والإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان بمواصلة حملات التوعية الميدانية التى بدأها لتعريف المواطنين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة .





وقد قام فريق التوعية والإعلام بعقد اللقاءات وحملات التوعية الميدانية لشرح أهمية المنظومة الجديدة، إضافة إلى توضيح آليات التسجيل بالمنظومة والأوراق المطلوبة للتسجيل.





وأكد أحمد عطية مسئول فريق التوعية والإعلام أنه تم المرور وعمل لقاءات توعية فى عدد من الوحدات الصحية بإدفو شرق وإدفو غرب، كما تم أيضا المرور على مكتب الشئون الاجتماعية، وعمل لقاء مع المواطنين المقبلين على القوافل العلاجية المتنقلة بقرية البحيرة بمركز ادفو.



