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محافظات

البدء في تطوير مزلقان الخلاصاب في أسوان

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:06 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للجهات التنفيذية بالتدخل السريع لتحسين مستوى معيشة المواطنين المقيمين بقري أبو الريش بعد عرضهم للعديد من المطالب والمشاكل الجماهيرية أثناء الزيارة الميدانية لمحافظ أسوان للقرية .

وتنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان بدأ التنفيذ الفعلى لتطوير مزلقان الخلاصاب عند مدخل بهريف من خلال إزالة التربة الأسفلتية ليعقب ذلك تنفيذ أعمال الإحلال للتربة من أجل تسهيل حركة مرور المركبات على طريق أسوان / القاهرة الزراعي ، وهو الذي توازى مع تلبية كافة مطالب أهالى قري أبو الريش في القطاعات الخدمية المختلفة .

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ومن جانبها كانت قد أوضحت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأن تعليمات اللواء أشرف عطية بدأ تنفيذها بالتنسيق مع المركز الوطنى لإستخدام أراضى الدولة لإصدار الموافقة على الأرض المخصصة لإنشاء محطة المعالجة الرئيسية ضمن مشروع الصرف الصحى لقرى أبو الريش قبلى وبحرى والذى تصل تكلفته الإجمالية إلى 225 مليون جنيه تم الإتفاق مع الشركة المنفذة بتوفير كل ما يلزم لإستكمال شبكات الإنحدار ، وذلك بالتوازى للإسراع بتنفيذ هذا المشروع الهام في فترة زمنية قياسية .

وأشارت رقية حماد إلى أنه سيتم تنفيذ أكبر مشروع لتوصيل مياه الشرب من محطة جبل شيشة إلى قرى أبو الريش قبلى وبحرى والأعقاب مباشرة بتكلفة إجمالية 75 مليون جنية وبطول 30 كم وبأقطار تتراوح ما بين 400 مللى وحتى 900 مللى بمواسير زهر مرن GRP وخرسانة سابقة الإجهاز ستربط هذه المحطة العملاقة بخزانات كبيرة إحداهما خزان أبو الريش بسعة 4 ألاف م3 ، وخزان الأعقاب بسعة ألفين م3 من أجل توفير كوب مياه نظيف لمواطنى هذه القرى .

وفى نفس السياق كشف المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي عن القيام بربط  الخزانات المخطط أنشاؤهابشبكة مياه هذه القرى ، بالإضافة إلى الحل العاجل من خلال رفع كفاءة محطات بهاريف والجيش لضخ مياه الشرب ، علاوة على تركيب المحابس وإعادة تأهيل الشبكات ضمن المرحلة الأولى لخطة الـ 30 مليون جنيه بتمويل من البنك الأهلى .
البدء في تطوير مزلقان الخلاصاب في أسوان
البدء في تطوير مزلقان الخلاصاب في أسوان
البدء في تطوير مزلقان الخلاصاب في أسوان
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