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محافظات

ضبط كميات من الأدوية المحظور تداولها خلال حملة بأسوان.. شاهد

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:56 م
ضبط كميات من الأدوية
ضبط كميات من الأدوية المحظور تداولها خلال حملة بأسوان
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شاذلي عبد الفتاح
نظمت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بأسوان بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك حملة مكبرة استهدفت عددا من الصيدليات بنطاق المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد محمود مدير إدارة الصيدلة بضرورة تكثيف الحملات لضبط الأسواق من الأدوية المهربة وغير المسجلة والمحظور تداولها بالبلاد.

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تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور إسلام شمروخ مدير إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية، وعضوية كلا من الدكتور مصطفى الأسمر،  الدكتورة زينب حسن مفتشى المديرية، وبالتنسيق مع العميد محمد الدجوى بهيئة الرقابة الإدارية بأسوان بمرافقة لجنة برئاسة صالح فنجرى رئيس جهاز حماية المستهلك بأسوان، بمعاونة كل من حسن إسماعيل،  وصلاح الامير،  ومحمد صلاح،  ومحمود حنفى،  وحسين أبو زيد من الجهاز.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد (٨١) علبة من أدوية مدرجة بالفقرة (د) من الجدول الثالث مخدرات لحيازتها غير المشروعة منها  (١٥٦٥)قرص وكبسوله، و(٣٠) أمبوله، وعلبة نقط،  بجانب ضبط (٣١٥) علبة من أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالبلاد منها (٧٢١٤)قرص وكبسوله، و(١٢١٥)كيس، و(٤٣)علبه نقط، و(١٨) أمبوله، و(٣)علب كريم، و(٢)علبه شراب. 

كما تم ضبط (٤)علب من أدوية خاصة بالتأمين الصحى ووزارة الصحة ومحظور تواجدها وتداولها خارج المؤسسات الحكومية منها (١٦٨٠) قرص ة(٣) زجاجات.        
                                                                       
هذا بجانب ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر منها (٩٣٩٠) سرنجه بأحجام مختلفة، و (٤٥٥٤) كمامه (كباروصغار)، و (٣٠٠٠) بلاستر جروح، و (١٣١٣) دريسنج طبى معقم  ، و(٥٣٧)جهاز محلول وريدى، و(١٥٠)لزقه ظهر، و(١١٦)كيس قطن مختلف الاحجام (٥٠-٧٥-٢٥٠)، و (١٠١)كانيولا مقاسات مختلفة، و(١٠٠) جوانتى طبى معقم، و (٤٠)اختبار حمل، و(٦)فيس شيلد. 

وتم كذلك ضبط خامات أولية تستخدم لتصنيع الكمامات، كما وجد منتجات نهائية (كمامات مصنعة) بالمخزن غير المرخص،  وتم أيضًا تحريز المضبوطات، وتم تحرير محاضر بالواقعة، وتم إحالتها للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.
ضبط كميات من الأدوية المحظور تداولها خلال حملة بأسوان.. شاهد
ضبط كميات من الأدوية المحظور تداولها خلال حملة بأسوان.. شاهد
ضبط كميات من الأدوية المحظور تداولها خلال حملة بأسوان.. شاهد
ضبط كميات من الأدوية المحظور تداولها خلال حملة بأسوان.. شاهد
ضبط كميات من الأدوية المحظور تداولها خلال حملة بأسوان.. شاهد
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