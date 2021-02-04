تنفيذ 544 حكمًا قضائيًا وضبط مخالفات مرورية وتموينية بـ أسوان

شنّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، اليوم الخميس حملة مكبرة أسفرت عن ضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.





وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 544 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (110) حكم حبس جزئي، و(19) حكم حبس مستأنف، و( 313 ) أحكام غرامات، و(101) أحكام المخالفات.





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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 30 قضية تموينية شملت ضبط (6) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و13 قضية لعدم حمل شهادة صحية، وكذا ضبط قضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وضبط (6) قضايا لمخالفات المخابز البلدية، بجانب ضبط (3) قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي.





وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 563 مخالفة مرورية شملت ضبط دراجة وتوك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 86 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 94 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 117 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 120 مخالفة متنوعة.





وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص (25) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة مركز شرطة أسوان وهو ما أسفر الفحص عن ضبط (4) حالات إيجابية لتعاطي "حشيش وبانجو وأقراص مخدرة".





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمّقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.





يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.



