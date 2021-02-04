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تعليم

تعرف على استعدادات جامعة أسوان لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2020 /2021، وانطلاق الفصل الدراسى الثانى

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:47 ص
رئيس جامعة أسوان
رئيس جامعة أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان عن استعدادات الجامعة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر عقدها عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي اعتبارًا من يوم 20 فبراير القادم، حيث إن هناك خطة مشددة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة في تصريحات خاصة "لصدى البلد" أنه سيتم إعلان الجداول الامتحانية لكل الكليات تباعًا حتى يستعد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للأعمال الامتحانية، ومدى الاستعدادات النهائية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020 /2021م.

وقال إن الجامعة لديها الإمكانيات التي يمكن من خلالها توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف بين كل طالب مع ارتداء الكمامات الطبية بمختلف الكليات ومع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بالجامعة والعمل على تسخير كل إمكانيات الجامعة لتسير أعمال الامتحانات والعمل على إنجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل الظروف الاستثانية التي تمر بها البلاد.

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وأوضح أحمد غلاب بأن الجامعة تسعى بقوة تجاه عقد الامتحانات بها إلكترونيًا اعتبارًا من العام القادم وذلك في إطار خطة الجامعة للتحول الرقمي، مؤكدا أهمية التحول الرقمي والعمل على التزام الجامعة وحرصها الكامل لتنفيذ توجهات الدولة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات إلى تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية.

وأضاف رئيس الجامعة بأن جامعة أسوان تمتلك مقومات جيدة من حيث البنية التحتية التكنولوجية وتوافر شبكة الإنترنت التي تم رفع كفاءتها مؤخرا كما أن الجامعة لديها منصة الإلكترونية موحدة للتعلم عن بعد وجار الانتهاء من تجهيز مراكز الاختبارات الالكترونية بالجامعة بالاضافة إلى المعامل البحثية المجهزة والتي ظهرت ثمارها في تحقيق جامعة أسوان مراكز متقدمة في التصنيفات العلمية الدولية وأن الجامعة تعمل في إطار تحقيق رؤية وإتراتيجية مصر للتنمية الشاملة 2030.

وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أنه جار استعدادات الجامعة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني من خلال تهيئة قاعات الدرس والمعامل البحثية بمختلف مقارات الجامعة بصحاري ومدينة أسوان الجديدة والمدن الجامعية، والعمل على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للمواجهة فيروس كورونا المستجد من تعقيم المباني والبوابات ذات التعقيم الذاتي والقيام بأعمال الرش والتعقيم بصفة دورية للمنشآت التعليمة توافر أجهزة قياس الحرارة.

وشدد أحمد غلاب على أنه تم التأكد من تطبيق هذه الإجراءات حرصًا على سلامة الطلاب، والوقوف على مدى جاهزية الكليات لاستقبال الطلاب لاستكمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني لهذا العام في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.
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