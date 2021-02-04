محافظ أسوان: استكمال توصيل خدمة الغاز الطبيعي بالمدن والمراكز



ولفت خالد رسلان بأنه بالنسبة لمدينة إدفو فقد تم توفير خدمة الغاز لـ 600 عميل بالمدينة السكنية لمصنع سكر إدفو ، بينما جارى التنسيق بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية وإدارة مصنع سكر إدفو لتوصيل الغاز الطبيعى بالمدينة، أما بالنسبة لمدينة كوم أمبو فقد تم إدراجها ضمن خطة العام المالى 2020/2021 ، بينما تم إدراج مدينة دراو ضمن خطة العام المالى 2021/2022، وسيتوالى تدريجيًا إدراج كل المناطق والأحياء السكنية المتبقية بكل أنحاء المحافظة.



وأضاف خالد رسلان بأنه بالنسبة لمدينة أسوان الجديدة فإنها ستكون أول مدينة ذكية على مستوى الصعيد يدخلها خدمة الغاز الطبيعى حيث جارى توصيل الخط الرئيسى بطول 14 كم، ومن المخطط أن يتم الإعلان للمواطنين للتعاقد، مؤكدًا بأن ذلك سيساهم ذلك فى فتح آفاق التنمية والاستثمار بعد توصيل الغاز الطبيعى للمنطقة الصناعية وأيضًا المنطقة الحرة المخطط إنشاؤهم بأسوان الجديدة.



تشهد مختلف مدن ومراكز المحافظة خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة في كل القطاعات من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطن الأسوانى.أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه يجرى العمل حاليًا على قدم وساق لاستكمال توصيل خدمة الغاز الطبيعى داخل المدن والمراكز حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لـ 64 ألفا و867 عميلا داخل مركز ومدينة أسوان.اقرأ أيضًا:ومن جانبه أوضح المهندس خالد رسلان مدير منطقة جنوب الصعيد بشركة غاز مصر بأنه في ظل التسهيلات المقدمة بنظامي التقسيط أو الدفع كاش تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التركيبات لـ 4 آلاف عميل بعد سداد جزء من المقايسة واستخراج التصاريح اللازمة لسكان مدينة أسوان الجديدة، كما تم فتح باب التعاقد لتنفيذ أعمال الشبكات الأرضية المغذية لمنطقة الإسكان المتميز بحى العقاد، وجار في الوقت نفسه التنسيق لبدء تنفيذ أعمال الخط المغذى لمناطق صحارى وكركر مع هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات المعنية للانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لهذه المناطق.