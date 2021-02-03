محافظ أسوان: الانتهاء من جلسات الاستماع لمواطنى 68 قرية بمركزى كوم أمبو وإدفو.. شاهد

من أجل تحسين حياة ومعيشة نحو ثلثى سكان

لتحويل المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل لـ 1500 قرية مصرية إلى واقع ملموس.

يأتى هذاواقرأ أيضًا:ولفت المحافظ إلى أن آخر هذه الجلسات شهدتها قرى البصيلية الوسطى والحجز بحرى وقبلى والقنان بإدفو حيث تم عرض الخطط التنموية على ممثلى أهالى القرى المستهدفة بحضور مسئولى القطاعات التنفيذية ووحدة حياة كريمة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى الوقوف على المطالب والاحتياجات الجماهيرية المختلفة.وأشار أشرف عطية إلى أن هذا تزامن مع البدء في تنفيذ مشروعات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى ضمن 53 مشروعا بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو باعتمادات 198 مليون جنيه حيث يأتي تنفيذ هذه المبادرة على مرحلتين بإجمالى 83 مشروعا بمختلف القطاعات باعتمادات 280,7 مليون جنيه ، وجارى إستكمال المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروعا.ومن جانبه أوضح نائب المحافظ أحمد شعبان بأن جلسات الإستماع حققت الأهداف المرجوة منها من خلال تحقيق التلاحم المباشر بين المسئولين بقطاعات البنية التحتية والخدمية المختلفة والمواطنين بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية .مشيرًا إلى أنه بدأ طرح 20 مشروع بواسطة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان وهو الذى توازى مع قيام الجهات الأخرى بطرح المشروعات بالقرى المستهدفة ومنها الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والرى والكهرباء والطرق والغاز الطبيعى والصحة والطب البيطرى والتعليم والتموين والشباب والرياضة والتضامن الإجتماعى ، بجانب دعم الوحدات المحلية في أعمال التطوير والتجميل ورفع المخلفات ووحدات الإطفاء وغيرها .