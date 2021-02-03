طريح الفراش.. طفل أسواني يناشد الرئيس السيسي لعلاجه على نفقة الدولة.. شاهد

الصحة دائمًا تعتبر تاجاً فوق رؤوس الأصحاء.. وفى محافظة أسوان أقصى الجنوب توجد حالة إنسانية لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات وهو عبدالله محمد أحمد يوسف المقيم بقرية العدوة التابعة لمركز كوم أمبو.





ولاستعراض قصة الطفل "عبد الله" يلقى "صدى البلد " الضوء على حكاية "عبد الله " الذى لا يستطيع الحركة حاليًا ويعد طريح الفراش نتيجة معاناة من مرض وراثى نادر يصيب هيكله العظمى بالتشوهات ويؤثر بالسلب على كافة عظام جسده.





وعبر موقع "صدى البلد" أرسل وبعث الطفل الأسوانى "عبد الله" رسالة استغاثة للرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسى، وأيضًا للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بأن يتبنوا حالته للعلاج على نفقة الدولة حتى يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية، والالتحاق بالمدرسة.





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وكان قد أوضح خال الطفل عبد الله الحاج " أحمد عبد الراضى " تفاصيل المرض المصاب به أبن أخته وهو عبارة عن مرض وراثى نادر، يسمي "تخزين الميوكوبوليسكريدات" ويؤدى إلى تشوهات بالهيكل العظمى والآلام شديدة ، وأن عبد الله لا يزال يعانى من المرض الذى اشتد عليه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبدأ يأكل من عظام جسده حتى بات طريح الفراش لا يقدر على الحركة.





وقال أحمد عبد الراضى إن " عبد الله " بدأت تظهر عليه أعراض المرض وهو في سن الثالثة من عمره مع ظهور تقوس في قدميه، وقامت أسرته بالتوجه به إلى القاهرة للعلاج والكشف في مستشفى الدمرداش وأبوالريش وغيرها من كبرى المستشفيات حيث أثبتت التقارير الطبية أنه مصاب بمرض وراثي نادر يسبب تشوهات بالهيكل العظمى نتيجة لترسبات الميوكوبوليسكريدات في أجزاء الجسم المختلفة ويحتاج المريض للعلاج عن طريق إعطائه الانزيم التعويضى اللازم وذلك بشكل أسبوعى مدى الحياة حتى يقل تخزين هذه الميوكوبوليسكريدات بأعضاء الجسم المختلفة لمنع تدهور حالة الطفل.





وتابع بأن عبد الله كان يذهب للمدرسة بمساعدة الأسرة حتى وصل للصف الثالث الابتدائى، ولكن مع تدهور حالته الصحية التى أصبحت تسوء يومًا بعد يوم، اضطر للجلوس في المنزل وملازمة الفراش، ولا يقوى جسمه الصغير على الحركة أو النوم بهدوء مثل باقى أقرانه الأطفال، رغم تفوقه في الذكاء عليهم.





وأوضح أحمد عبد الراضى بأن أسرة عبد الله أرسلت استغاثات إلى مجلس الوزراء للمساعدة في علاج الطفل على نفقة الدولة، والتقارير الطبية تشير إلى حاجة الطفل إلى حقنة أسبوعيًا مدى الحياة، وتقدر تكلفة الجرعة الواحدة بما يقارب من 20 ألف جنيه تقريبًا، وهو ما عجزت بعض المؤسسات الخيرية عن التبرع به ، وأن مجلس الوزراء مشكورًا تواصل معنا لمساعدة الطفل وأحال الملف إلى فرع التأمين الصحى بأسوان، وطالبت الشئون القانونية صورة من حكم قضائى يفيد بموافقة والد الطفل لعلاجه على نفقة التأمين ، وأن والد الطفل بالفعل اتخذ هذه الخطوة ولكن "الشئون القانونية" للتأمين الصحى رفضت قبول الطفل بحجة أن الدعوى القضائية غير مذكور فيها التأمين الصحى وأنه غير مختص بعلاج الحالة.



