وفاة مدير متحف النوبة بأسوان بعد إصابته بنزيف فى المخ

لفظ الدكتور حسنى عبد الرحيم مدير عام متحف النوبة بمحافظة أسوان أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء بعد إصابته بنزيف داخلى فى المخ واحتجازه داخل المستشفى منذ شهر تقريبًا، وسيتم مواراة الجثمان إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بمحافظة قنا.

وكان الدكتور حسنى عبد الرحيم ، أصيب بنزيف داخلى فى المخ قبل شهر تقريبًا، تم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى، وبعد تأخر حالته الصحية، تم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.

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وتم تعيين الدكتور حسنى عبد الرحيم مديرًا لمتحف النوبة، خلال عام 2016 ، خلفًا للدكتور راجح محمد، وشغل الدكتور حسنى العديد من المناصب بمنطقة آثار أسوان والنوبة، وكان أخرها مدير عام متحف النوبة التابع لصندوق إنقاذ آثار النوبة.

والجدير بالذكر أن متحف النوبة في أسوان قامت منظمة اليونسكو بإنشائه لعرض الأثار الخاصة بالحضارة النوبية القديمة، وكذلك يتضمن معلومات عن تاريخ النوبة من عصور ما قبل التاريخ حتى الوقت الحالي، مع استعراض لأهم العادات والتقاليد النوبية، واللغة النوبية العريقة، وتم افتتاح المتحف في عام 1997، بعد أن شيدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إثر حملة قامت بها بين عامي 1960 و1980 لإنقاذ الاثار المصرية، تمهيدا لبناء السد العالي بأسوان.





هذا وينظم مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان مساء اليوم إحتفالية لتكريم الملاكم إبن أسوان يوسف على كرار على موسى لاعب المنتخب الوطنى تحت عشرين سنة صاحب التصنيف الأول محليا والثالث إفريقيا والثانى عشر عالميا والحائز على وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة من رئيس الجمهورية والذى مثل مصر عربيا وإفريقيا وعالميا.





ويأتي ذلك فى إطار دعم وتقدير وتكريم المتميزين رياضيًا من أبناء محافظة أسوان بمقر النادى بقاعة المستشار مصطفى حمد.







وقد حصل اللاعب على المركز الأول 3 مرات وبطولة الجمهورية للناشئين عام 2014 حتي عام 2016، كما أنه يمثل بطل عرب والميدالية الذهبية للشباب عامين علي التوالي 2017/2018، وأيضًا بطل مصر للرجال وبطوله الجمهوريه عامين علي التوالي 2019 و 2020، كما أنه حصل على وسام الجمهورية من الطبقه الثالثه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.