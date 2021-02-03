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حوادث

ضبط 20 جوالا بداخلها كمية من أحجار الذهب بسيارة نقل في أسوان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:43 م
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان من ضبط سيارة نقل محملة بكمية من الأحجار يشتبه فى احتوائها على خام الذهب، وهو الذي يأتى فى إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الحفر والتنقيب عن خام الذهب.


وكانت القوة الأمنية التابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز، تمكنت من ضبط سيارة نقل مُحمل عليها 20 جوالا بداخلها كمية من الأحجار التى يشتبه فى احتوائها على خام الذهب تزن حوالى واحد طن تقريبًا، وذلك حال سيرها بدائرة المركز بحوزة "سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان"، وبمواجهته اعترف بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب.


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وكان 3 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 9 آخرون فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/ القاهرة.


وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بالقرب من الكيلو 90.


وقد أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص هم "طه. ص"، 40 سنة، و"أحمد. م. ع"، 45 سنة، و"مصطفى. ع. أ"، 46 سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة إدفو، فيما تم نقل 9 مصابين بنفس الحادث إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


وأعلن الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، عن بدء تقييم مشروعات "الدرس التكاملى"، وذلك خلال لقائه اليوم بفرق عمل المشروعات بمختلف الإدارات التعليمية، بحضور عبد الكريم لطفى، مدير عام التعليم العام والفريق المؤسس لمشروع الدرس التكاملى. 


وبدأ اللقاء بترحيب الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بالحضور وأعرب عن سعادته بحماس المعلمين لتنفيذ فكرة المشروع القائمة على قيام معلمي مواد (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم - الدراسات الاجتماعية) للصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية بربط المواد بعضها البعض من خلال "الدرس التكاملى" على غرار ما يحدث بالصفوف الأولى، بحيث يتم تقديم المعلومة للتلميذ بطريقة بسيطة وشيقة (تحبب التلميذ فى التعلم) وكذلك لغرس قيم العمل الجماعي والتعاوني فى نفوس أبنائنا التلاميذ. 
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