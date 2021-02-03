مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادث بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة

لقى 3 أشخاص مصرعهم ، فيما أصيب 9 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/ القاهرة.





وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بالقرب من الكيلو 90.





وقد أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص هم طه.ص 40 سنة، وأحمد.م.ع 45 سنة، ومصطفى.ع.أ 46 سنة"، وتم نقلهم إلى مشرحة إدفو، فيما تم نقل 9 مصابين بنفس الحادث إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.





هذا وكان قد أعلن الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم عن بدء تقييم مشروعات (الدرس التكاملى)، وذلك خلال لقائه اليوم بفرق عمل المشروعات بمختلف الإدارات التعليمية، بحضور عبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام والفريق المؤسس لمشروع الدرس التكاملى.





وبدأ اللقاء بترحيب الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بالحضور وأعرب عن سعادته بحماس المعلمين لتنفيذ فكرة المشروع القائمة على قيام معلمي مواد (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم - الدراسات الاجتماعية) للصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية بربط المواد بعضها البعض من خلال (الدرس التكاملى) على غرار ما يحدث بالصفوف الأولى، بحيث يتم تقديم المعلومة للتلميذ بطريقة بسيطة وشيقة (تحبب التلميذ فى التعلم) وكذلك لغرس قيم العمل الجماعي والتعاوني فى نفوس أبنائنا التلاميذ.





وبدأ فرق العمل فى استعراض مشروعاتهم التكاملية التى تم تجهيزها (العروض التقديمية)، والتى قامت بمراعاة جميع الخطوط العريضة التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة وفقًا لمعايير التقييم.





وعرض فريق عمل مدرسة السادات بإدارة أسوان التعليمية درسهم التكاملى الذى تناول (مصادر الطاقه وحقل زهر والاستفادة منه) وتضمن العرض استخدام المنصات الإلكترونية.





وقد أبدى وكيل الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إعجابه بالعرض خاصًة فيما يتعلق بدمج الدخول على المنصات التعليمية أثناء عرض الدرس، كما قام وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بتوجيه سؤال لفريق العمل حول استفادتهم من مشروع الدرس التكاملى، أكدوا أنه أكسبهم قيم العمل التعاوني من خلال العمل مع بعضهم البعض ونمى لديهم بعض المهارات الفنية وعمل على تزويدهم بالمعارف والمعلومات المختلفة.





عقب ذلك طلب فريق العمل من الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان توفير سبورة ذكية بالمدرسة، ووعدهم بالتواصل مع المختصين بالمديرية لتوفيرها فى أقرب وقت، بعدها توالت العروض التقديمية، حيث قدم فريق مدرسة الأعقاب بإدارة أسوان التعليمية (درس البيئة)، وفريق أبو سمبل شرق بإدارة نصر النوبة (درس الطاقة).





بينما عرض فريق مدرسة أبو بكر الصديق بإدارة كوم امبو (درس الزراعة والطاقة والشمس والبناء الضوئي) فى حين عرض فريق مدرسة الحربياب بإدارة دراو التعليمية والممثل في مجمع مدارس (طه حسين والغابة ونجع الحجر ودراو بنين) فيديو كرتوني تعليمي ناطق لمعلم يقوم بشرح وتوضيح فكرة الدرس التكاملى.





وبنهاية العروض قدم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان الشكر والتقدير لجميع فرق العمل واصفًا إياهم بالنجوم المتلألئة فى سماء تعليم أسوان، وأنهم حقًا يستحقون أسمى أيات التقدير والثناء.





وأبدى اعجابه بجميع العروض التى راعت تقديم الدروس بشكل جديد وجذاب وشيق للتلاميذ، واستخدام فرق العمل للمواقع التعليمية والألعاب الإلكترونية والوسائل الجذابة، مؤكدًا حقًا أن المنافسة صعبة واختيار الفريق الفائز هو الأصعب وسط هذه العروض الرائعة. ووعد العرض التقديمى الفائز بمكافأة مالية قدرها (500 جنية) لكل معلم بفريق العمل.





وأضاف الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه سيتم تقييم العروض من قبل الموجهين العموم لاختيار العرض الأفضل.





وبنهاية اللقاء فتح وكيل الوزارة باب المناقشة بينه وبين المعلمين (فرق عمل الدرس التكاملى) الذين أكدوا أنهم فى حاجة لتدريبات على (كيفية تصميم الاختبارات الإلكترونية والدخول على المنصات الإلكترونية المختلفة وأوفيس 365).





فيما أكد الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه سيتم توفير هذه التدريبات لهم الاسبوع المقبل وأنه سيتواصل مع مركز التطوير التكنولوجى لسرعة وضع خطة تدريبية لهم، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.