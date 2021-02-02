الأورمان تفحص أمراض العيون لغير القادرين في أسوان.. شاهد

أعلن محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان أنه بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية شهر فبراير من كل عام شهر التوعية بضعف البصر تشارك جمعية الأورمان بمحافظة أسوان من خلال مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون بجميع القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضح فؤاد أن مشاركة الأورمان تتضمن تكثيف توقيع الكشف الطبي لأمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة وعمل عمليات العيون المختلفة وتسليم النظارات طبية وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج كل ذلك بالمجان تمامًا وفى أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون.
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وأشار إلى أن شهر فبراير متفق عليه عالميا بأنه الشهر العالمي للتوعية بضعف الإبصار مؤكدا استغلاله في إطلاق برامج التوعية الصحية بطرق الوقاية وسبل العلاج والتأهيل المتاحة للتصدي لقضايا ضعاف البصر وإلقاء الضوء على حجم مشكلات ضعف البصر في مجتمعنا.
وأضاف فؤاد أن الجمعية سبق لها وأطلقت مبادرة " النور من حقك" التى استهدفت عمل عمليات عيون لشريحة كبيرة من غير القادرين بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، كما ساهمت في مبادرة " حياة كريمة " التى أطلقها السيد الرئيس وجاءت استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين، وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي على عيون الآلاف من أهالى المحافظات، وساهمت في مبادرة "نور حياة" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومستشفيات القوات المسلحة التى قامت بتنفيذ عمليات العيون مجانًا لجميع المستفيدين.
الجدير بالذكر بأن جمعية الأورمان نجحت وحتى الآن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على 932 ألف و 729 مريضا، وإجراء 208 ألف و 987 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 127 ألف و 186 نظارة طبية لغير القادرين.
هذا وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود الأجهزة المختصة بإنهاء الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بملفات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتى وصلت حتى الآن إلى 18 ألف و 500 طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 70 مليون جنيه .
وأوضح فؤاد أن مشاركة الأورمان تتضمن تكثيف توقيع الكشف الطبي لأمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة وعمل عمليات العيون المختلفة وتسليم النظارات طبية وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج كل ذلك بالمجان تمامًا وفى أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون.
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وأشار إلى أن شهر فبراير متفق عليه عالميا بأنه الشهر العالمي للتوعية بضعف الإبصار مؤكدا استغلاله في إطلاق برامج التوعية الصحية بطرق الوقاية وسبل العلاج والتأهيل المتاحة للتصدي لقضايا ضعاف البصر وإلقاء الضوء على حجم مشكلات ضعف البصر في مجتمعنا.
وأضاف فؤاد أن الجمعية سبق لها وأطلقت مبادرة " النور من حقك" التى استهدفت عمل عمليات عيون لشريحة كبيرة من غير القادرين بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، كما ساهمت في مبادرة " حياة كريمة " التى أطلقها السيد الرئيس وجاءت استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين، وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي على عيون الآلاف من أهالى المحافظات، وساهمت في مبادرة "نور حياة" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومستشفيات القوات المسلحة التى قامت بتنفيذ عمليات العيون مجانًا لجميع المستفيدين.
الجدير بالذكر بأن جمعية الأورمان نجحت وحتى الآن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على 932 ألف و 729 مريضا، وإجراء 208 ألف و 987 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 127 ألف و 186 نظارة طبية لغير القادرين.
هذا وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود الأجهزة المختصة بإنهاء الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بملفات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتى وصلت حتى الآن إلى 18 ألف و 500 طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 70 مليون جنيه .