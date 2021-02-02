صحة أسوان تواصل تطعيم مسئولي القطاع الصحى ضد فيروس كورونا

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان تطعيم عدد من المسئولين بقطاع الصحة بمحافظة أسوان من خلال الأمصال المخصصة للتطعيم ضد فيروس كورونا، ضمن الجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصينى المخصص للأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الرعايه الصحية المتكاملة لجيشنا الابيض داخل المحافظات.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى بأسوان أنه تم تطعيم وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفى ووكيل المديرية الدكتور محمد سرور ومدير الطب الوقائى، مدير الطب العلاجى، مدير مستشفى حميات، ومدير مستشفى الصدر، ومدير مستشفى اسوان التخصصي نزل أسوان، وبعض الأخصائيين بحميات اسوان، لينتهي قريبًا تطعيم باقى الفرق الطبية، ليعقبه تطعيم كبار السن واصحاب الأمراض المزمنة وبقية المواطنين.
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وأشار مدير الطب الوقائى بأسوان بأن إجمالى تحصينات وتطعيمات الجرعة الأولى من لقاح سينوفارم يصل إلى 1048 لقاحا، ضمن الجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصينى المخصص للأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لجيشنا الأبيض داخل المحافظات .
وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود الأجهزة المختصة بإنهاء الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بملفات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتى وصلت حتى الآن إلى 18 ألف و 500 طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 70 مليون جنيه .
وأكد المحافظ على أن ما يتم تنفيذه بهذا الملف يعد مسئولية مجتمعية بهدف ضبط كل أنواع المخالفات وتحقيقها على نحو جاد ، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا .
وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه تنفيذًا لتوجهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضًا تعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقوم المراكز التكنولوجية بإستقبال طلبات التصالح من المواطنين على أى نوع من المخالفات سواء كانت هذه المخالفة تقع ضمن الـ 8 حالات التى لا يجوز فيها الصالح طبقًا للمادة الأولى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء لسنة 2020 أو غيرها من المخالفات مع دفع رسوم المعاينة .
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى بأسوان أنه تم تطعيم وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفى ووكيل المديرية الدكتور محمد سرور ومدير الطب الوقائى، مدير الطب العلاجى، مدير مستشفى حميات، ومدير مستشفى الصدر، ومدير مستشفى اسوان التخصصي نزل أسوان، وبعض الأخصائيين بحميات اسوان، لينتهي قريبًا تطعيم باقى الفرق الطبية، ليعقبه تطعيم كبار السن واصحاب الأمراض المزمنة وبقية المواطنين.
وأقرأ أيضًا :
وفد من الجامعة المصرية يزور أسوان لتفقد المنشآت التعليمية وإجراءات كورونا.. شاهد
وأشار مدير الطب الوقائى بأسوان بأن إجمالى تحصينات وتطعيمات الجرعة الأولى من لقاح سينوفارم يصل إلى 1048 لقاحا، ضمن الجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصينى المخصص للأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لجيشنا الأبيض داخل المحافظات .
وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود الأجهزة المختصة بإنهاء الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بملفات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتى وصلت حتى الآن إلى 18 ألف و 500 طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 70 مليون جنيه .
وأكد المحافظ على أن ما يتم تنفيذه بهذا الملف يعد مسئولية مجتمعية بهدف ضبط كل أنواع المخالفات وتحقيقها على نحو جاد ، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا .
وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه تنفيذًا لتوجهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضًا تعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقوم المراكز التكنولوجية بإستقبال طلبات التصالح من المواطنين على أى نوع من المخالفات سواء كانت هذه المخالفة تقع ضمن الـ 8 حالات التى لا يجوز فيها الصالح طبقًا للمادة الأولى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء لسنة 2020 أو غيرها من المخالفات مع دفع رسوم المعاينة .