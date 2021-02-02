وفد من الجامعة المصرية يزور أسوان لتفقد المنشآت التعليمية وإجراءات كورونا.. شاهد

استقبل الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان ، الدكتور إسماعيل حسنين مدير المكتب الفني لرئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية والوفد المرافق اليوم، الثلاثاء، بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد نجدي وذلك لتفقد فرع الجامعة المصرية من قاعات الدرس والمعامل البحثية بمقر فرع الجامعة المصرية بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.





وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان إنه تأتي الزيارة في إطار الإستعدادات التي تقوم بها الجامعة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني والعمل علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للمواجهة فيروس كورونا المستجد من تعقيم المباني والبوابات ذات التعقيم الذاتي والتأكد من هذه الإجراءات حرصا علي سلامة الطلاب.





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وتناول اللقاء الوقوف علي مدي جاهزية الفرع لاستقبال الطلاب لاستكمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني لهذا العام في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعمل علي تطوير التعاون بين الجامعتين في ظل منظومة التعلم عن بعد في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وكان أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإعتماد مبلغ 500 ألف جنيه وذلك لدعم نادى أسوان الرياضى من خلال تسديد القيمة الإيجارية للنادى والمتعلقة بتخصيص ملعب بتروسبورت لإقامة واستضافة 6 مباريات للفريق الأول لكرة القدم بالنادى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز للموسم الحالى 2020 /2021.





وقدم المحافظ شكره للوزير أشرف صبحى على ما يقدمه من أوجه رعاية واهتمام لكافة الأنشطة الشبابية والرياضية لأبناء المحافظة وهو ما يساهم بشكل مباشر في نشر وتوفير هذه الأنشطة بكافة أنحاء المحافظة على الوجه الأكمل.





وأوضح اللواء أشرف عطية أن هناك تواصل مستمر بين المحافظة ومجلس إدارة نادى أسوان الرياضى لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لهذا النادى العريق لاستكمال مسيرته في مسابقة دورى الأضواء والشهرة .



