نادي أسوان يكرم الملاكم يوسف علي.. شاهد

ينظم مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان مساء اليوم احتفالية لتكريم الملاكم ابن أسوان يوسف علي كرار.



وعلي موسى لاعب المنتخب الوطنى تحت عشرين سنة صاحب التصنيف الأول محليا والثالث إفريقيا والثانى عشر عالميا والحائز على وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة من رئيس الجمهورية والذى مثل مصر عربيا وإفريقيا وعالميا.





ويأتي ذلك فى إطار دعم وتقدير وتكريم المتميزين رياضيًا من أبناء محافظة أسوان بمقر النادى بقاعة المستشار مصطفى حمد.











وحصل اللاعب على المركز الأول 3 مرات وبطولة الجمهورية للناشئين عام 2014 حتى عام 2016، كما أنه يمثل بطل العرب والميدالية الذهبية للشباب عامين علي التوالي 2017/2018، وأيضًا بطل مصر للرجال وبطوله الجمهوريه عامين علي التوالي 2019 و 2020، كما أنه حصل على وسام الجمهورية من الطبقه الثالثه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.









كما قام بالمشاركة مع منتخب الرجال (درجة اولى)، والانضمام للمنتخب القومي للرجال، وحصل على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة روسيا الدولية احدى أقوى البطولات العالميه (عالم مصغره )، وأيضًا الميدالية البرونزية في دورة الالعاب الافريقيه بالمغرب والتأهل لبطولة العالم بروسيا (اصغر لاعب بالبطولة)، وكذا الميدالية البرونزية في بطولة افريقيا 2020 المركز الاول وبطولةه الجمهورية للرجال يناير 2021.









وجاء تصنيفيه الأول داخل مصر والثالث افريقيا ورقم 12 علي العالم في سن 20 عاما وأصغر لاعب داخل التصنيف.







