موجهات رياض الأطفال بإدفو يبتكرن ألعابا تعليمية.. صور

استقبل الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان كل من نجوى جابر ، ومروة جبريل ، وحميدة أحمد موجهات رياض أطفال بإدارة إدفو التعليمية، وسلوى كمال معلمة رياض أطفال بمدرسة نجع هلال بإدفو بحضور سهير عبدالرؤوف موجه عام رياض الأطفال.
استعرض لقاء الموجهات عدد من الألعاب التعليمية التى قمن بتصميمها لخدمة المنهج التعليمى الجديد مثل (خطة الأعداد - لوحة الماء - التقويم - خلية النحل.. إلخ) بحيث يستطيع الطفل التعرف على جميع النوافذ التعليمية بطريقة شيقة وجذابة، كما يمكن لولى الأمر تنفيذ هذه الألعاب مع نجله سواء بطريقة إلكترونية أو ورقية.
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عقب ذلك قامت الموجهات بعرض مبادرة (فريق التغيير) والتى قمن عدد من موجهات ومعلمات الروضة بوضع الخطوط العريضة لها، وتهدف المبادرة إلى مساعدة الروضات الأكثر احتياجًا، كما عرضن الموجهات عدد من (مجلة الطفل) التى يصدرها توجيه رياض الأطفال بإدفو.
من جانبه اقترح الدكتور خالد قبيصى أن تكون هذه المبادرة فى إطار (الدليل المرجعي لمعلمات الروضة) بحيث يوضح الدليل للمعلمات الحد الأدنى من الوسائل التعليمية التى يجب توافرها بالروضة.
وفيما يخص المجلة أكد وكيل الوزارة أن المجلة جيدة، ولكن لابد من أن تكون مادتها التحريرية خاصة أكثر بالطفل وتشمل موضوعات مختلفة مثل العاب إلكترونية أو وسائل تعليمية تنمى ذكاء الطفل، ويتعلم منها الطفل مهارات تعليمية مختلفة وجديدة، ولابد من تشجيع الأطفال على التحدث بلباقة من خلال تدريبهم على الأحاديث الصحفية مع مسئولين وتسجيل هذه الأحاديث فيديو ونشرها على صفحات الإدارات التعليمية، بل ويجب على المعلمات اصطحاب أطفال إنطوائيين أو لديهم نسب خجل عالية معهم أثناء إجراء الأحاديث لتشجيع هؤلاء الأطفال على التحدث والتغلب على خجلهم
عقب ذلك قامت الموجهات بإجراء حديث صحفى مع السيد وكيل الوزارة، باعتباره شخصية العدد فى الإصدار القادم للمجلة ، وأختتم اللقاء بإعراب وكيل الوزراة عن سعادته بلقاء نماذج مضيئة بمرحلة رياض الأطفال، تلك المرحلة الهامة والتأسيسة لبناء الطالب ، مؤكدًا أنه بدءًا من الاسبوع المقبل سيعمل على عقد ندوة عن (الذكاء الاجتماعى) وورشة عمل عن (أصوات الحروف) ودورة تدريبية عن (الألعاب التعليمية) تستهدف معلمات وموجهات الروضة بإدارة إدفو التعليمية، ويتم عقدها بقاعات إدفو، تقديرًا لجهدهم المبذول فى السعى نحو الأفضل، وتمنى لهن دوام التوفيق والنجاح وحقًا (أسوان فيها حاجة حلوة).
استعرض لقاء الموجهات عدد من الألعاب التعليمية التى قمن بتصميمها لخدمة المنهج التعليمى الجديد مثل (خطة الأعداد - لوحة الماء - التقويم - خلية النحل.. إلخ) بحيث يستطيع الطفل التعرف على جميع النوافذ التعليمية بطريقة شيقة وجذابة، كما يمكن لولى الأمر تنفيذ هذه الألعاب مع نجله سواء بطريقة إلكترونية أو ورقية.
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عقب ذلك قامت الموجهات بعرض مبادرة (فريق التغيير) والتى قمن عدد من موجهات ومعلمات الروضة بوضع الخطوط العريضة لها، وتهدف المبادرة إلى مساعدة الروضات الأكثر احتياجًا، كما عرضن الموجهات عدد من (مجلة الطفل) التى يصدرها توجيه رياض الأطفال بإدفو.
من جانبه اقترح الدكتور خالد قبيصى أن تكون هذه المبادرة فى إطار (الدليل المرجعي لمعلمات الروضة) بحيث يوضح الدليل للمعلمات الحد الأدنى من الوسائل التعليمية التى يجب توافرها بالروضة.
وفيما يخص المجلة أكد وكيل الوزارة أن المجلة جيدة، ولكن لابد من أن تكون مادتها التحريرية خاصة أكثر بالطفل وتشمل موضوعات مختلفة مثل العاب إلكترونية أو وسائل تعليمية تنمى ذكاء الطفل، ويتعلم منها الطفل مهارات تعليمية مختلفة وجديدة، ولابد من تشجيع الأطفال على التحدث بلباقة من خلال تدريبهم على الأحاديث الصحفية مع مسئولين وتسجيل هذه الأحاديث فيديو ونشرها على صفحات الإدارات التعليمية، بل ويجب على المعلمات اصطحاب أطفال إنطوائيين أو لديهم نسب خجل عالية معهم أثناء إجراء الأحاديث لتشجيع هؤلاء الأطفال على التحدث والتغلب على خجلهم
عقب ذلك قامت الموجهات بإجراء حديث صحفى مع السيد وكيل الوزارة، باعتباره شخصية العدد فى الإصدار القادم للمجلة ، وأختتم اللقاء بإعراب وكيل الوزراة عن سعادته بلقاء نماذج مضيئة بمرحلة رياض الأطفال، تلك المرحلة الهامة والتأسيسة لبناء الطالب ، مؤكدًا أنه بدءًا من الاسبوع المقبل سيعمل على عقد ندوة عن (الذكاء الاجتماعى) وورشة عمل عن (أصوات الحروف) ودورة تدريبية عن (الألعاب التعليمية) تستهدف معلمات وموجهات الروضة بإدارة إدفو التعليمية، ويتم عقدها بقاعات إدفو، تقديرًا لجهدهم المبذول فى السعى نحو الأفضل، وتمنى لهن دوام التوفيق والنجاح وحقًا (أسوان فيها حاجة حلوة).