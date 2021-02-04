بعد توقعات الأرصاد.. أسوان تستعد لمواجهة أي تقلبات للطقس



وقال إن الجامعة لديها الإمكانيات التي يمكن من خلالها توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف بين كل طالب.

من أجل تحقيق التفاعل السريع مع أي تداعيات لسقوط أمطار أو سيول قامت الأجهزة المعنية بأسوان برفع درجة الاستعداد واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تقلبات الطقس.وبحسب بيان، يجرى تنفيذ ذلك من خلال عمل غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية.واقرأ أيضًا:وتتضمن الاستعدادات المختلفة داخل مختلف المراكز والمدن تجهيز معدات التدخل السريع للتعامل مع أي طوارئ محتملة، واستعداد جميع الجهات المختصة لمواجهة أي أحداث طبقًا للخطط الموضوعة لمواجهة الأزمات ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.فيما كان قد تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات المعنية في وقت سابق بالمرور على جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها، ومراجعة جاهزية جميع المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومعدات التدخل السريع ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كل الإجراءات الوقائية.وفى نفس السياق تشهد محافظة أسوان بمدنها وقراها ومراكزها خلال الفترة الحالية استقرار في الأحوال الجوية من الطقس المعتدل والشمس المشرقة وسط الطبيعة الساحرة بمختلف عناصرها ومكوناتها التي تتفرد بها المشتى العالمي بين دول العالم.هذا وكان قد أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان عن استعدادات الجامعة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر عقدها عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي اعتبارا من يوم 20 فبراير القادم حيث إن هناك خطة مشددة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة في تصريحات خاصة "لصدى البلد" أنه سيتم إعلان الجداول الامتحانية لكافة الكليات تباعًا حتى يستعد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للأعمال الامتحانية، ومدى الاستعدادات النهائية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020 /2021م.