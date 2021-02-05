فريق التوعية والإعلام بصحة أسوان يواصل التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل.. صور

قام فريق التوعية والإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان بمواصلة حملات التوعية الميدانية التى بدأها لتعريف المواطنين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة .
وقد قام فريق التوعية والإعلام بعقد اللقاءات وحملات التوعية الميدانية لشرح أهمية المنظومة الجديدة، إضافة إلى توضيح آليات التسجيل بالمنظومة والأوراق المطلوبة للتسجيل.
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البدء في تطوير مزلقان الخلاصاب في أسوان
وأكد أحمد عطية مسئول فريق التوعية والإعلام أنه تم المرور وعمل لقاءات توعية فى عدد من الوحدات الصحية بإدفو شرق وإدفو غرب، كما تم أيضا المرور على مكتب الشئون الاجتماعية، وعمل لقاء مع المواطنين المقبلين على القوافل العلاجية المتنقلة بقرية البحيرة بمركز ادفو.
وأوضح أحمد عطية بأن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.
وأضاف عطية بأن جهود مديرية الشئون الصحية بأسوان تستمر فى مجال التوعية عن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك من خلال الندوات واللقاءات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها.
هذا وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للجهات التنفيذية بالتدخل السريع لتحسين مستوى معيشة المواطنين المقيمين بقري أبو الريش بعد عرضهم للعديد من المطالب والمشاكل الجماهيرية أثناء الزيارة الميدانية لمحافظ أسوان للقرية .
وتنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان بدأ التنفيذ الفعلى لتطوير مزلقان الخلاصاب عند مدخل بهريف من خلال إزالة التربة الأسفلتية ليعقب ذلك تنفيذ أعمال الإحلال للتربة من أجل تسهيل حركة مرور المركبات على طريق أسوان / القاهرة الزراعي ، وهو الذي توازى مع تلبية كافة مطالب أهالى قري أبو الريش في القطاعات الخدمية المختلفة .
ومن جانبها كانت قد أوضحت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأن تعليمات اللواء أشرف عطية بدأ تنفيذها بالتنسيق مع المركز الوطنى لإستخدام أراضى الدولة لإصدار الموافقة على الأرض المخصصة لإنشاء محطة المعالجة الرئيسية ضمن مشروع الصرف الصحى لقرى أبو الريش قبلى وبحرى والذى تصل تكلفته الإجمالية إلى 225 مليون جنيه تم الإتفاق مع الشركة المنفذة بتوفير كل ما يلزم لإستكمال شبكات الإنحدار ، وذلك بالتوازى للإسراع بتنفيذ هذا المشروع الهام في فترة زمنية قياسية .
وقد قام فريق التوعية والإعلام بعقد اللقاءات وحملات التوعية الميدانية لشرح أهمية المنظومة الجديدة، إضافة إلى توضيح آليات التسجيل بالمنظومة والأوراق المطلوبة للتسجيل.
وأقرأ أيضًا :
البدء في تطوير مزلقان الخلاصاب في أسوان
وأكد أحمد عطية مسئول فريق التوعية والإعلام أنه تم المرور وعمل لقاءات توعية فى عدد من الوحدات الصحية بإدفو شرق وإدفو غرب، كما تم أيضا المرور على مكتب الشئون الاجتماعية، وعمل لقاء مع المواطنين المقبلين على القوافل العلاجية المتنقلة بقرية البحيرة بمركز ادفو.
وأوضح أحمد عطية بأن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.
وأضاف عطية بأن جهود مديرية الشئون الصحية بأسوان تستمر فى مجال التوعية عن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك من خلال الندوات واللقاءات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها.
هذا وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للجهات التنفيذية بالتدخل السريع لتحسين مستوى معيشة المواطنين المقيمين بقري أبو الريش بعد عرضهم للعديد من المطالب والمشاكل الجماهيرية أثناء الزيارة الميدانية لمحافظ أسوان للقرية .
وتنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان بدأ التنفيذ الفعلى لتطوير مزلقان الخلاصاب عند مدخل بهريف من خلال إزالة التربة الأسفلتية ليعقب ذلك تنفيذ أعمال الإحلال للتربة من أجل تسهيل حركة مرور المركبات على طريق أسوان / القاهرة الزراعي ، وهو الذي توازى مع تلبية كافة مطالب أهالى قري أبو الريش في القطاعات الخدمية المختلفة .
ومن جانبها كانت قد أوضحت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأن تعليمات اللواء أشرف عطية بدأ تنفيذها بالتنسيق مع المركز الوطنى لإستخدام أراضى الدولة لإصدار الموافقة على الأرض المخصصة لإنشاء محطة المعالجة الرئيسية ضمن مشروع الصرف الصحى لقرى أبو الريش قبلى وبحرى والذى تصل تكلفته الإجمالية إلى 225 مليون جنيه تم الإتفاق مع الشركة المنفذة بتوفير كل ما يلزم لإستكمال شبكات الإنحدار ، وذلك بالتوازى للإسراع بتنفيذ هذا المشروع الهام في فترة زمنية قياسية .