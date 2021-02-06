"توصل بالسلامة" مبادرة لتوعية السائقين بدمياط بأضرار المخدرات

بدأت وحدة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدمياط تنفيذ مبادرة " توصل بالسلامة "، لتوعية السائقين بأضرار تعاطي المخدرات والتي تستهدف توعية سائقي المواقف العمومية، و إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن، لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" الي حانب خدمة المشورة العلاجية.

ومن جانبه صرح الدكتور محمد الشافعي مشرف صندوق مكافحة الادمان بمحافظة دمياط ان المبادرة مستمر وتعمل علي تغطية كافة مواقف المحافظة وتم التنفيذ حتي الان في عده مواقف منها موقف دمياط الجديدة والشهابية وعزبة البرج والقاهرة والشعراء وموقف الزرقا والروضة وفارسكور والاعصر وكفر سعد .





وأشار أن المبادرة لاقت قبولا كبيرًا من جانب السائقين، وإصرارهم على معرفة أماكن العلاج وكيفية التواصل مع الخط الساخن"16023" لعلاج الإدمان.





وأوضح أن هناك متطوعين يقومون بدورهم التوعوي و توزيع مطبوعات "خدعوك فقالوا "و"اوعي تجرب" على السائقين ولصقها داخل السيارات، تتضمن كيفية الوقاية من أضرار تعاطي المخدرات، والآثار السلبية الناتجة عن الإدمان.





وأضاف، أنه من المقرر ان تستمر الحملة بالمواقف الخاصة بالسيارات والسائقين وعلى الطرق العامة لتوعية كافة السائقين من خطورة ادمان المواد المخدرة وتدميرها لحياتهم وارواحهم.





اقرأ أيضا: