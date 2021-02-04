التواصل مع بشائر الخير.. دمياط للأثاث تلبي مطالب أصحاب الورش

كما وافق مجلس ادارة شركة مدينة دمياط لاثاث ، بالسماح بتركيب شفاطات للورش وفقا لضوابط تحددها الشركة، والسماح بسد الفراغات بين الورش باستخدام ألواح الفوم المضغوط والمكسي بالصاج من الوجهين (ساندويتش بانلز) ،و السماح بتعليق أسقف تحت الصاج لتقليل الحرارة على أن يكون التنفيذ من الألواح أو البلاطات الجبسية. وكذلك السماح بإنشاء صندرة خشبية بالورشة ذات مساحة 100م2 وفقا لضوابط تحددها الشركة.





جاء في بيان صادر عن الشركة ،انه على الراغبين التقدم بطلباتهم للإدارة التنفيذية للشركة. كما يسعد إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث أن تعلن أنها تواصلت مع مشروع بشائر الخير (5) مساهمة منها في التسويق للمدينة وصناعها وتذليل المعوقات.





وان ذلك يأتى في إطار توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع شركة مدينة دمياط للأثاث بتاريخ 1 نوفمبر2020 باتخاذ اللازم نحو تلبية طلبات صناع المدينة فيما يتعلق بمراجعة التصميمات الهندسية للمصانع والورش الداخلية لمدينة دمياط للأثاث بهدف تحسين أدائهم لأعمالهم.





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