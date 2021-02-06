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فن

شاهد.. برومو الحلقة الجديدة من مسلسل «ابنة السفير»

السبت 06/فبراير/2021 - 03:13 م
مسلسل ابنة السفير
مسلسل ابنة السفير
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شروق إبراهيم
طرحت قناة "ستار" التركية، "برومو" الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير، وذلك قبل عرضها يوم الاثنين عبر منصة شاهد vip.

وكشف البرومو، عن بدء تعلق سلطان "انجين اكيورك" بـ نور التي تقوم بدورها "توبا بويوكستون" والتقرب منها، إلا أنها تتهمه بأنه تسبب في تدمير حياة نارين "نسلهيان اتاغول".

وأعلن القائمون على مسلسل ابنة السفير التركي انضمام الممثل التركي فيرات اكاتوج، وذلك بعد بدء ظهور الممثلة توبا بويوكستون ضمن أحداث المسلسل.

وكشفت الممثلة التركية نسليهان أتاغول عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بوعكة صحية شديدة أدت إلى انسحابها من مسلسل ابنة السفير التركي.

وقالت نسليهان اتاغول، بحسب ما جاء في أحد المواقع التركية:"إن حالتي الصحية أصبحت أفضل من قبل ولكن إذا خطوت خطوتين أشعر بالتعب والإرهاق مع ذلك أنا في حالة أفضل". 

وأضافت: "وقد خسرت خمسة كيلو من وزني في فترة التصوير الأخيرة وجسدي لم يتحمل التعب لهذا انفصلت".

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